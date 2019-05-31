Олігархи України: як Коломойський заробляє на українцях

Незабаром в Україні відбудуться ще одні вибори, парламентські. Тож олігархи вже почали вести переговори з кандидатами та готувати собі підґрунтя на майбутнє. Журналісти програми "Схеми" зафіксували перемовини олігарха Ігоря Коломойського з топ-політиками, які можуть стати союзниками партії Володимира Зеленського в новоствореному уряді.

Відомо, що він приїжджав до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тричі його кортеж бачили у гостях в лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Навіщо Коломойському контролювати владу? Журналісти програми "Схеми" проаналізували ті бізнесові інтереси Коломойського, які можуть йти всупереч з інтересами суспільства.

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Олігархи в Україні – і досі невіддільна частина системи управління державою. Вони контролюють найбільші промислові підприємства, а через підконтрольні мас-медіа формують громадську думку, як їм потрібно, фінансують окремих політиків або навіть цілі політичні групи.

Олігархи з'явилися в Україні незадовго після набуття нею незалежності, зазначив виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х років виникла така група людей, яка змогла скористатися можливостями щодо української приватизації та власного впливу на економіку країни. І в якийсь період часу вони зрозуміли, що вони від того мають зиск. А зиск який? Зиск – це безпосередньо гроші, які вони отримують,

– сказав Устенко.

Олігарх має чітко визначені атрибути. Щоб назватися олігархом, треба мати у власності найбільші підприємства в країні, бути власником впливових медіа, зокрема телеканалів, мати своїх представників у владі та використовувати їх для збагачення своєї бізнес-імперії. Класичними олігархами в Україні заведено вважати п'ятьох: Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа, Віктора Пінчука, а також п'ятого президента – Петра Порошенка.



Українські олігархи

​Залежно від того, на кого олігарх зробив ставку на чергових виборах, змінюється масштаб його впливу на ухвалення рішень в країні. Одним з очевидних вигодонабувачів цьогорічних президентських виборів вважається Ігор Коломойський. Що не дивно, адже якщо останні два роки він був в опалі до президента Петра Порошенка, воюючи з ним на безпечній відстані з Ізраїлю.

У травні олігарх тріумфально повернувся в Україну, не приховуючи захвату від обрання новим президентом країни Володимира Зеленського, його давнього бізнес-партнера по телевізійному бізнесу. Перше кадрове призначення Зеленського – на посаду голови Адміністрації президента. Ним став Андрій Богдан.



Головою Адміністрації президента став Андрій Богдан

Людиною Коломойського його називають не лише через очевидний формальний зв'язок – адже Богдан до призначення в АП працював особистим адвокатом олігарха. "Схеми" проаналізували, що до висунення Зеленського у президенти саме Андрій Богдан супроводжував його у поїздках на зустрічі до олігарха у Женеву та Тель-Авів.

Олігархи природно зацікавлені посилити свій вплив на державну політику в Україні. Це можна зробити лише за посередництва або президентських, або парламентських виборів. Вплив Коломойського, на мій погляд, зараз набагато ширший,

– сказав головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

Про вражаючі схеми заробітку Ігоря Коломойського – дивіться у програмі.