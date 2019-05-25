Коломойський повернувся в Україну: що відомо про перші зустрічі олігарха

Після дворічного екзилу олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну – як він сам каже, через сімейні обставини. І вже навіть заявив, що хоче прожити тут наступні п'ять років. Водночас, за його словами, він не збирається впливати на президентство Зеленського.

Протягом тижня перебування в Україні олігарх мав щільний графік зустрічей із низкою політиків, зокрема з Юлією Тимошенко. Щоправда, сам він сказав, що це – інсценування для "дезорієнтації журналістів".

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В Україну Коломойський прилетів за три дні до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського – у компанії свого товариша й співвласника "Студії Квартал 95" Тімура Міндіча та нардепа від групи "Відродження" Андрія Шипка.

Чому Коломойський виїхав з України та де він жив?Раніше Ігор Коломойський переконував, що востаннє був в Україні у червні 2017 року. Як пояснював підприємець, так довго він не повертався сюди через суди, пов'язані з "Приватбанком". Крім того, Коломойський заявляв що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати. Цілком імовірно, причиною таких слів був його конфлікт з чинним українським президентом Петром Порошенком.



Відомо, що Коломойський поза Україною спершу проживав у Женеві (Швейцарія), проте у 2018 році перебрався до Ізраїлю, де згодом і влаштував собі офіс задля ведення справ. Олігарх неодноразово запевняв, що має намір повернутися до Швейцарії, однак це так і не сталося. Щодо переїзду до Ізраїля, то Коломойський це пояснював сімейними обставинами.

Про зустріч з нардепами та бізнесменами

Вже за кілька годин після приїзду журналісти помітили самого Ігоря Коломойського в одному з київських ресторанів. Там він перебував разом з нардепами від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка, Андрія Шипка, Євгена Гєллєра, бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, бізнесмена Павла Фукса та співвласника "Студії Квартал 95" Тімура Міндіча.



Журналісти помітили Коломойського в одному з ресторанів Києва



Серед присутніх був і бізнесмен Павло Фукс

Зазначимо, що місяць тому "Схеми" показали, як більшість із них відвідує офіс Коломойського в Ізраїлі.

Про візити до маєтку Юлії Тимошенко

Вже через два дні після прибуття Коломойського до Києва, 18 травня, знімальна група помітила численну охорону олігарха біля його офісу. ​Із паркінгу офісного центру виїхав BMW – із номерними знаками, яких немає в реєстрі автовласників. Це може свідчити про те, що це або номери прикриття, або ж – підроблені.



Журналісти помітили численну охорону біля його офісу Коломойського

​Слідом за авто виїхав мікроавтобус охорони – той самий, який зареєстрований на компанію з орбіти Ігоря Коломойського, який раніше супроводжував кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Автомобілі попрямували Обухівською трасою й повернули на дамбу в елітне селище Козин. ​Згодом вони заїхали в котеджне містечко "Срібна затока", де мешкає лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.



Мікроавтобус охорони, зареєстрований на компанію з орбіти Ігоря Коломойського

Біля шлагбаума чатувало авто охорони, тож оператор пішки дійшов аж до воріт маєтку Тимошенко. Біля воріт була запаркована та ж BMW, яка виїжджала з офісу Коломойського, а також авто супроводу самої Тимошенко. Це з високою ймовірністю свідчить про те, що на той момент вона була вдома.



Біля воріт Тимошенко було запарковане авто її супроводу

Авто перебували в котеджному містечку приблизно годину, а згодом виїхали на Обухівську трасу й повернулися до офісу Коломойського. Увечері 21 травня кортеж олігарха Коломойського знову попрямував за місто. Повернув за дамбу та знову заїхав до "Срібної затоки".



Кортеж Коломойського заїжджає до котеджного містечка, де живе Тимошенко

А вже наступного ранку Тимошенко разом з іншими лідерами парламентських фракцій зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. При цьому, вона висловлювала підтримку рішення нового президента щодо розпуску Верховної Ради восьмого скликання.

Надвечір 22 травня "Схеми" втретє помітили авто супроводу Коломойського біля заїзду до котеджного містечка, де мешкає Тимошенко.​ За 10 хвилин із воріт її маєтку виїхала вже добре відоме журналістам авто Коломойського. ​

Кортеж спершу залишив котеджне містечко, а за кілька хвилин знову туди повернувся. До знімальної групи викликали поліцію. Вже наступного дня журналісти поцікавилися в Тимошенко про причини її зустрічей з олігархом.

Дорогі друзі, я думаю, навряд чи він відвідував. Ви знаєте, скільки там різних,

– відповіла лідерка "Батьківщини".

Питання ж про те, чи бачилася вона з Коломойським після його приїзду до України, політик залишила без відповіді. Як і те, чи обговорювала вона із Коломойським своє призначення на посаду прем'єр-міністра або спікера.

Про зустріч з очільником МВС Арсеном Аваковим

У день інавгурації Володимира Зеленського, 20 травня, "Схеми" зустріли кортеж Ігоря Коломойського в урядовому кварталі. В той день BMW, яким користується олігарх, оминуло Кабмін й не повернуло в бік Адміністрації президента. Натомість воно вирушило в бік Міністерства внутрішніх справ, очолюваного Арсеном Аваковим.



20 травня "Схеми" зустріли кортеж Ігоря Коломойського в урядовому кварталі

При цьому, авто охорони олігарха припаркувалося не біля МВС, а у кварталі від відомства. Вже коли BMW Коломойського через дві години залишило МВС, авто супроводу приєдналося до кортежу у кварталі звідти.

"Схеми" звернулись до відомства з запитанням, що там робив олігарх й з ким проводив зустріч. У прес-службі міністерства відповіли, що "20 травня за ініціативою бізнесмена Ігоря Коломойського відбулася його зустріч із міністром внутрішніх справ України". Проте щодо предмета зустрічі та домовленостей там не повідомили.

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