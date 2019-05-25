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      Коломойский вернулся в Украину: что известно о первых встречах олигарха

      Схемы 38 Читати новину українською

      После двухлетнего изгнания олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину – как он сам говорит, по семейным обстоятельствам. И уже даже заявил, что хочет прожить здесь следующие пять лет. Однако, по его словам, он не собирается влиять на президентство Зеленского.

      В течение недели пребывания в Украине олигарх имел плотный график встреч с рядом политиков, в частности с Юлией Тимошенко. Правда, сам он сказал, что это – инсценировка для "дезориентации журналистов".

      Читайте также: Команда Зеленского ответила на неудобные вопросы журналистов программы "Схемы"

      В Украину Коломойский прилетел за три дня до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского – в компании своего товарища и совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича и нардепа от группы "Возрождение" Андрея Шипко.

      Почему Коломойский выехал из Украины и где он жил?
      Ранее Игорь Коломойский убеждал, что в последний раз был в Украине в июне 2017 года. Как объяснял предприниматель, так долго он не возвращался сюда из-за судов, связанных с "Приватбанком". Кроме того, Коломойский заявлял, что опасается, что если вернется в Украину, то может отсюда уже не уехать. Вполне вероятно, причиной таких слов был его конфликт с действующим тогда украинским президентом Петром Порошенко.

      Известно, что Коломойский вне Украины сначала проживал в Женеве (Швейцария), однако в 2018 году перебрался в Израиль, где впоследствии и устроил себе офис для ведения дел. Олигарх неоднократно уверял, что намерен вернуться в Швейцарию, однако этого так и не произошло. Что касается переезда в Израиль, то Коломойский это объяснял семейными обстоятельствами.

      О встрече с нардепами и бизнесменами

      Уже через несколько часов после приезда журналисты заметили самого Игоря Коломойского в одном из киевских ресторанов. Там он находился вместе с нардепами от группы "Возрождение" Виталием Хомутынником, Андреем Шипко, Евгением Геллером, бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, бизнесменом Павлом Фуксой и совладельцем "Студии Квартал 95" Тимуром Миндичем.


      Журналисты заметили Коломойского в одном из ресторанов Киева


      Среди присутствующих был и бизнесмен Павел Фукс

      Отметим, что месяц назад "Схемы" показали, как большинство из них посещает офис Коломойского в Израиле.

      О визитах в имение Юлии Тимошенко

      Уже через два дня после прибытия Коломойского в Киев, 18 мая, съемочная группа заметила многочисленную охрану олигарха возле его офиса. С паркинга офисного центра выехал BMW – с номерными знаками, которых нет в реестре автовладельцев. Это может свидетельствовать о том, что это или номера прикрытия, или же – поддельные.


      Журналисты заметили многочисленную охрану возле его офиса Коломойского

      Вслед за авто выехал микроавтобус охраны – тот самый, который зарегистрирован на компанию с орбиты Игоря Коломойского, который ранее сопровождал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

      Автомобили направились по Обуховской трассе и повернули на дамбу в элитный поселок Козин. Впоследствии они заехали в коттеджный городок "Серебряный залив", где живет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.


      Микроавтобус охраны зарегистрирован на компанию с орбиты Игоря Коломойского

      Возле шлагбаума поджидали авто охраны, поэтому оператор пешком дошел до ворот поместья Тимошенко. Возле ворот была припаркована та же BMW, которая выезжала из офиса Коломойского, а также авто сопровождения самой Тимошенко. Это с высокой вероятностью свидетельствует о том, что на тот момент она была дома.


      Возле ворот Тимошенко было припарковано авто ее сопровождения

      Авто находились в коттеджном городке примерно час, а затем выехали на Обуховскую трассу и вернулись в офис Коломойского. Вечером 21 мая кортеж олигарха Коломойского снова направился за город. Повернул за дамбу и снова заехал в "Серебряный залив".


      Кортеж Коломойского заезжает в коттеджный городок, где живет Тимошенко

      А уже на следующее утро Тимошенко вместе с другими лидерами парламентских фракций встретилась с президентом Владимиром Зеленским. При этом она выражала поддержку решения нового президента о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

      К вечеру 22 мая "Схемы" в третий раз заметили авто сопровождения Коломойского возле въезда в коттеджный городок, где живет Тимошенко. Через 10 минут из ворот ее имения выехало уже хорошо известное журналистам авто Коломойского.

      Кортеж сначала покинул коттеджный городок, а через несколько минут снова туда вернулся. К съемочной группе вызвали полицию. Уже на следующий день журналисты поинтересовались у Тимошенко о причинах ее встреч с олигархом.

      Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы знаете, сколько там разных,
      – ответила лидер "Батькивщины".

      Вопрос же о том, виделась ли она с Коломойским после его приезда в Украину, политик оставила без ответа. Как и то, обсуждала ли она с Коломойским свое назначение на должность премьер-министра или спикера.

      О встрече с главой МВД Арсеном Аваковым

      В день инаугурации Владимира Зеленского, 20 мая, "Схемы" встретили кортеж Игоря Коломойского в правительственном квартале. В тот день BMW, которым пользуется олигарх, миновал Кабмин и не повернул в сторону Администрации президента. Взамен он отправился в сторону Министерства внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков.


      20 мая "Схемы" встретили кортеж Игоря Коломойского в правительственном квартале

      При этом, авто охраны олигарха припарковалось не возле МВД, а в квартале от ведомства. Уже когда BMW Коломойского через 2 часа покинуло МВД, авто сопровождения присоединилось к кортежу в квартале оттуда.

      "Схемы" обратились в ведомство с вопросом, что там делал олигарх и с кем проводил встречу. В пресс-службе министерства ответили, что "20 мая по инициативе бизнесмена Игоря Коломойского состоялась его встреча с министром внутренних дел Украины". Однако относительно предмета встречи и договоренности там не сообщили.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Расследования Юлия Тимошенко - новости Игорь Коломойский Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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