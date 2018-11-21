Где сейчас живет Коломойский: олигарх переехал в новую страну

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что был вынужден временно переехать из Швейцарии в Израиль, но в то же время заверил, что вскоре вернется в Женеву.

Об этом одна из богатейших персон Украины рассказала в комментарии журналистке Соне Кошкиной. Соответствующее видео вышло на ее Youtube-канале.

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Заметим, что интервью записывали в Израиле.

" Так сложилось, по семейным обстоятельствам ...Через две недели, если бы вы потерпели немного, мы были бы в Женеве. Или раньше, возможно. Я свободно перемещаюсь", – заявил он.

Как утверждает олигарх, офис в этой стране он "временно арендует у своих друзей".

К слову, в октябре журналистка Юлия Мостовая сообщила, что Коломойский, который в последнее время проживал в Швейцарии, снял офис в Израиле, передает "Гордон".

В то же время представитель СМИ добавила, что Коломойский – один из двух олигархов, которые остались в Украине. Вторым она назвала президента Украины Петра Порошенко.

Также в октябре одно из украинских изданий писало, что бизнесмен из Женевы уехал в Израиль на постоянное место жительства.

Коломойский уже более месяца не появлялся в Швейцарии, и все деловые и частные встречи переводит в Израиль. Решение переехать является и запланированным, и спонтанным одновременно. После того, как Лондонский суд в декабре 2017 арестовал часть его имущества в рамках тяжбы относительно национализированного "Приватбанка", он понял, что это начало пути в длинной цепочке событий. И рано или поздно ему придется уехать из Европы,

– отметил собеседник ресурса.

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По его словам, опасность пребывания в Женеве была связана с запросом из ФБР , который спровоцировал бизнесмен Вадим Шульман, бывший партнер Коломойского и бизнесмена Игоря Боголюбова.

"Коломойский трезво осознавал серьезность своего положения и безальтернативность отъезда, но до последнего, как мог, оттягивал это решение . Сама мысль осесть в Израиле никогда не вызывала у него восхищение . Коломойский неплохо чувствовал себя в Европе, любил отдыхать в Греции, мечтал встретить свою старость во Франции, но всегда понимал, вынужденно осядет в Израиле, поскольку это – государство, что редко выдает евреев другим странам" , – убеждал источник.