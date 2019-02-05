Олигархи зарабатывают миллиарды за счет нашего здоровья и экологии, – Войцицкая

Приднепровская ТЭС, которая входит в состав крупнейшего украинского энергетического холдинга олигарха Рината Ахметова, несет экологическую угрозу городу Днепр. Экологическая инспекция подтвердила, что сейчас станция превышает предельно допустимые концентрации вредных веществ более, чем в 10 раз.

Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала Виктория Войцицкая.

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Она отметила, что проблема заключается не только во вредных выбросах, но и в отходах, которые не утилизируются, а накапливаются, в том числе, в пределах города.

Кроме того, ДТЭК нагло избегает модернизации оборудования своих ТЭС в соответствии с мировыми стандартами экологичности производства. Ведь технологии ТЭС Украины родом из позапрошлого века. Именно они обуславливают более высокую цену электроэнергии, которую генерируют на тепловых электростанциях,

– сказала Войцицкая.

Также автор отметила, что пять ДТЕКовских компаний вошли в топ-10 худших предприятий-загрязнителей Украины. Все из-за того, что работа на устаревшем оборудовании повышает вероятность загрязнения окружающей среды: городов, земли, воды и воздуха. Известно, что цена электроэнергии, производимой на теплоэлектростанциях Украины с помощью угля, на 40% выше, чем в Европе, и на 75% больше, чем в России.

Виктория отметила, что модернизация равнодушна Ахметову, ведь он заботится не о людях и экологии, а занимается лишь увеличением прибылей.