Олигархи зарабатывают миллиарды за счет нашего здоровья и экологии, – Войцицкая
Приднепровская ТЭС, которая входит в состав крупнейшего украинского энергетического холдинга олигарха Рината Ахметова, несет экологическую угрозу городу Днепр. Экологическая инспекция подтвердила, что сейчас станция превышает предельно допустимые концентрации вредных веществ более, чем в 10 раз.
Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала Виктория Войцицкая.
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Она отметила, что проблема заключается не только во вредных выбросах, но и в отходах, которые не утилизируются, а накапливаются, в том числе, в пределах города.
Кроме того, ДТЭК нагло избегает модернизации оборудования своих ТЭС в соответствии с мировыми стандартами экологичности производства. Ведь технологии ТЭС Украины родом из позапрошлого века. Именно они обуславливают более высокую цену электроэнергии, которую генерируют на тепловых электростанциях,
– сказала Войцицкая.
Также автор отметила, что пять ДТЕКовских компаний вошли в топ-10 худших предприятий-загрязнителей Украины. Все из-за того, что работа на устаревшем оборудовании повышает вероятность загрязнения окружающей среды: городов, земли, воды и воздуха. Известно, что цена электроэнергии, производимой на теплоэлектростанциях Украины с помощью угля, на 40% выше, чем в Европе, и на 75% больше, чем в России.
Виктория отметила, что модернизация равнодушна Ахметову, ведь он заботится не о людях и экологии, а занимается лишь увеличением прибылей.
Учредителем ДТЭК является бизнесмен Ринат Ахметов
Очередным наглым нарушением обязанностей ДТЭК по уменьшению выбросов стал провал программы по установке электрофильтра на 10 энергоблоке Приднепровки. Он должен был стоять еще в 2018 году, но его до сих пор никто не поставил. Олигархи зарабатывают миллиарды за счет нашего с вами здоровья и экологии,
– сообщила журналистка.
По ее мнению, Украине выгоднее покупать электричество в Европе, чем производить и покупать свое. К слову, это будет не только дешевле, но и экологичнее.
Видео полного видеоблога "Энергетическая стратегия" за 5 февраля 2019