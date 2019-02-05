17:38
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Олигархи зарабатывают миллиарды за счет нашего здоровья и экологии, – Войцицкая

      19 Читати новину українською
      ТЭС Ахметова загрязняет окружающую среду
      ТЭС Ахметова загрязняет окружающую среду / www.poglyad.tv

      Приднепровская ТЭС, которая входит в состав крупнейшего украинского энергетического холдинга олигарха Рината Ахметова, несет экологическую угрозу городу Днепр. Экологическая инспекция подтвердила, что сейчас станция превышает предельно допустимые концентрации вредных веществ более, чем в 10 раз.

      Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала Виктория Войцицкая.

      Читайте также: За месяц Ахметов разбогател почти на миллиард долларов

      Она отметила, что проблема заключается не только во вредных выбросах, но и в отходах, которые не утилизируются, а накапливаются, в том числе, в пределах города.

      Кроме того, ДТЭК нагло избегает модернизации оборудования своих ТЭС в соответствии с мировыми стандартами экологичности производства. Ведь технологии ТЭС Украины родом из позапрошлого века. Именно они обуславливают более высокую цену электроэнергии, которую генерируют на тепловых электростанциях,
      – сказала Войцицкая.

      Также автор отметила, что пять ДТЕКовских компаний вошли в топ-10 худших предприятий-загрязнителей Украины. Все из-за того, что работа на устаревшем оборудовании повышает вероятность загрязнения окружающей среды: городов, земли, воды и воздуха. Известно, что цена электроэнергии, производимой на теплоэлектростанциях Украины с помощью угля, на 40% выше, чем в Европе, и на 75% больше, чем в России.

      Виктория отметила, что модернизация равнодушна Ахметову, ведь он заботится не о людях и экологии, а занимается лишь увеличением прибылей.

      Засновником ДТЕК є бізнесмен Рінат Ахметов
      Учредителем ДТЭК является бизнесмен Ринат Ахметов

      Очередным наглым нарушением обязанностей ДТЭК по уменьшению выбросов стал провал программы по установке электрофильтра на 10 энергоблоке Приднепровки. Он должен был стоять еще в 2018 году, но его до сих пор никто не поставил. Олигархи зарабатывают миллиарды за счет нашего с вами здоровья и экологии,
      – сообщила журналистка.

      По ее мнению, Украине выгоднее покупать электричество в Европе, чем производить и покупать свое. К слову, это будет не только дешевле, но и экологичнее.

      Видео полного видеоблога "Энергетическая стратегия" за 5 февраля 2019

       

      blog_ava
      Китайский Новый год 2019: особенности празднования
      сегодня
      32504
      Теги: Новости Украины Ринат Ахметов Видеоблоги Экология
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які, будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які, будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 528
      Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      сегодня , 16:47 Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      244
      Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      сегодня , 14:00 Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сегодня , 16:30 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 89
      Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
      сегодня , 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
      Оксана Вербіцька 428
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Теперь – Закарпатье: еще один приход покинул Московский патриархат
       27 января , 15:38
      Генпрокуратура может возобновить дело против Ющенко
       20 декабря 2011 , 17:55 14
      Новый Mercedes-Benz GLE 2019: сравним с предшественником
       13 сентября 2018 , 17:51
      Главные новости футбола 28 января: Ракицкий стал игроком Зенита, Динамо потеряло защитника до конца сезона
       29 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук