Олігархи заробляють мільярди коштом нашого здоров'я та екології, – Войціцька
Придніпровська ТЕС, яка входить до складу найбільшого українського енергетичного холдингу олігарха Ріната Ахметова, несе екологічну загрозу мусту Дніпро. Екологічна інспекція підтвердила, що наразі станція перевищує гранично допустимі концентрації шкідливих речовин більше, ніж у 10 разів.
Про це у своєму відеоблозі "Енергетична стратегія" розповіла Вікторія Войціцька.
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Вона зауважила, що проблема полягає не лише у шкідливих викидах, але й у відходах, які не утилізуються, а накопичуються, у тому числі, у межах міста.
Окрім того, ДТЕК нахабно уникає модернізації обладнання своїх ТЕС відповідно до світових стандартів екологічності виробництва. Адже технології ТЕС України родом з позаминулого століття. Саме вони обумовлюють вищу ціну електроенергії, яку генерують на теплових електростанціях,
– сказала Войціцька.
Також авторка наголосила, що аж п'ять ДТЕКівських компаній увійшли в топ-10 найгірших підприємств-забруднювачів України. Все через те, що робота на застарілому обладнанні підвищує імовірність забруднення навколишнього середовища: міст, землі, води та повітря. Відомо, що ціна електроенергії, виробленої на теплоелектростанціях України за допомогою вугілля, на 40% вища, ніж у Європі, й на 75% більша, ніж у Росії.
Вікторія зазначила, що модернізація байдужа Ахметову, адже він турбується не про людей та екологію, а переймається лише збільшенням прибутків.
Засновником ДТЕК є бізнесмен Рінат Ахметов
Черговим нахабним порушенням обов'язків ДТЕК щодо зменшення викидів став провал програми з встановлення електрофільтру на 10 енергоблоці Придніпровки. Він мав стояти ще у 2018 році, але його й досі ніхто не поставив. Олігархи заробляють мільярди коштом нашого з вами здоров'я та екології,
– повідомила журналістка.
На її думку, Україні вигідніше купувати електрику в Європі, аніж виробляти та купляти свою. До слова, це буде не лише дешевше, але й екологічніше.
Відео повного відеоблогу "Енергетична стратегія" за 5 лютого 2019