Олігархи заробляють мільярди коштом нашого здоров'я та екології, – Войціцька

Про це у своєму відеоблозі "Енергетична стратегія" розповіла Вікторія Войціцька.

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Вона зауважила, що проблема полягає не лише у шкідливих викидах, але й у відходах, які не утилізуються, а накопичуються, у тому числі, у межах міста.

Окрім того, ДТЕК нахабно уникає модернізації обладнання своїх ТЕС відповідно до світових стандартів екологічності виробництва. Адже технології ТЕС України родом з позаминулого століття. Саме вони обумовлюють вищу ціну електроенергії, яку генерують на теплових електростанціях,

– сказала Войціцька.

Також авторка наголосила, що аж п'ять ДТЕКівських компаній увійшли в топ-10 найгірших підприємств-забруднювачів України. Все через те, що робота на застарілому обладнанні підвищує імовірність забруднення навколишнього середовища: міст, землі, води та повітря. Відомо, що ціна електроенергії, виробленої на теплоелектростанціях України за допомогою вугілля, на 40% вища, ніж у Європі, й на 75% більша, ніж у Росії.

Вікторія зазначила, що модернізація байдужа Ахметову, адже він турбується не про людей та екологію, а переймається лише збільшенням прибутків.



Засновником ДТЕК є бізнесмен Рінат Ахметов

Черговим нахабним порушенням обов'язків ДТЕК щодо зменшення викидів став провал програми з встановлення електрофільтру на 10 енергоблоці Придніпровки. Він мав стояти ще у 2018 році, але його й досі ніхто не поставив. Олігархи заробляють мільярди коштом нашого з вами здоров'я та екології,

– повідомила журналістка.

На її думку, Україні вигідніше купувати електрику в Європі, аніж виробляти та купляти свою. До слова, це буде не лише дешевше, але й екологічніше.

Відео повного відеоблогу "Енергетична стратегія" за 5 лютого 2019