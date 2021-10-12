Олимпийские игры для студентов и работников: стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills

В Мариуполе завершился первый отборочный день конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников. Генеральным партнером с момента основания конкурса в 2016 году является "Метинвест".

Соревнования будут проходить по 18 компетенциям. Главной целью является возможность дать участникам продемонстрировать свои практические навыки в установленное время.

Повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях в рамках конкурса смогут преподаватели учреждений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога.

Также участников региональных конкурсов с сентября 2021 года ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.

В октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft: попробовать себя в рабочей профессии школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге.

По словам гендиректора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, компания последовательно занимается реформой технического образования в стране, и за 15 лет работы уже вложила в сферу образования 180 млн грн.

"Сегодня Worldskills Ukraine – не просто конкурс профессионального мастерства, это еще и отличная возможность для всех, кто хочет развиваться в профессии, найти работу, построить карьеру в лучших компаниях страны. Будущее украинской промышленности – за теми, кто только делает первые шаги в профессии. Именно поэтому группа "Метинвест" поддерживает много образовательных проектов для молодежи. Мы стремимся как можно раньше выявлять потенциал молодых специалистов и дать им возможность развиваться. Именно поэтому выступает генеральным партнером Worldskills Ukraine", – подчеркнул Рыженков.

– часть международного конкурса Worldskills International, который называют Олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года. В Украине конкурс проводят уже пять лет подряд.