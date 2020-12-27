Оман открывает границы: какие условия въезда
Власти Омана с 29 декабря 2020 года открывает сухопутные, воздушные и морские границы. Впрочем, для въезда на территорию государства туристы должны обязательно предоставить справку о негативном тесте на коронавирус.
Запрет на въезд в страну отменяется с 12:00 29 декабря. Об этом сообщает Oman Observer.
Кстати Турция потребует отрицательный тест на COVID-19 у туристов до 1 марта: детали
Условия въезда в Оман
►Чтобы попасть на территорию страны туристы должны показать отрицательный ПЦР-тест, который сделан не позже чем за 72 часа до прибытия в страну.
►Кроме того, по прибытии в пограничном пункте путешественникам сделают второй один тест.
►Еще одним условием является наличие медицинской страховки, покрывающей лечение в случае заражения Covid-19.
Отметим, Оман закрыл свои границы для туристов еще в марте 2020 года. Украинцам разрешили въезд в страну 16 декабря, впрочем лишь на 10 дней.
Въезд разрешили согласно указанным правилам и условиям, которые предусматривают наличие предварительного бронирования отеля, медицинской страховки и обратного билета.
Коронавирус в Омане: известно
- 27 декабря в стране стартовала кампания по иммунизации.
- Прививку от коронавируса начали делать в специализированной поликлинике Аль Зеб.
- Первым вакцину получили министр здравоохранения Омана.
- По состоянию на 27 декабря COVID-19 в Омане инфицировались 128 тысяч человек, из них 1 491 больной скончался.
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