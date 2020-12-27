Влада Оману з 29 грудня 2020 року відкриває сухопутні, повітряні та морські кордони. Втім, для в'їзду на територію держави туристи повинні обов'язково надати довідку про негативний тест на коронавірус.

Заборона на в'їзд до країни скасовується з 12:00 29 грудня. Про це повідомляє Oman Observer.

До речі Туреччина вимагатиме негативний тест на COVID-19 у туристів до 1 березня: деталі

Умови в'їзду в Оман

►Аби потрапити на територію країни туристи повинні показати негативний ПЛР-тест, який зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття в країну.

►Крім того, після прибуття у прикордонному пункті мандрівникам зроблять другий один тест.

►Ще однієї умовою є наявність медичної страховки, що покриває лікування у разі зараження Covid-19.

Зауважимо, Оман закрив свої кордони для туристів ще у березні 2020 року. Українцям дозволили в'їзд у країну 16 грудня, втім лише на 10 днів.

В'їзд дозволили згідно із зазначеними правилами та умовами, які передбачають наявність попереднього бронювання готелю, медичної страховки та зворотного квитка.

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