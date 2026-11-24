Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство в связи с отсутствием ответа Владимира Зеленского на петицию о проведении открытой пресс-конференции. С соответствующими жалобами к омбудсмену обращался журналист, заявивший о возможном нарушении своих прав.

Петиция еще 29 сентября набрала необходимые 25 тысяч голосов, однако по состоянию на 24 ноября так и осталась без ответа главы государства, сообщил Даниил Мокрик.

Почему омбудсмен возбудил дело?

Журналист обнародовал ответ Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Согласно документу, Мокрик обращался к Дмитрию Лубинцу с жалобами 23 октября и 2 ноября 2026 года. Он просил проверить возможное нарушение его прав и свобод в связи с тем, что президент не ответил на петицию об открытой пресс-конференции с участием независимых журналистов.

Для выяснения обстоятельств Секретариат омбудсмена направил письмо в Офис Президента Украины. После этого было принято решение открыть производство по жалобам Мокрика.

Учитывая указанное и поскольку поднятый вопрос требует проведения дальнейшей проверки, информируем о принятом решении о открытии производства Уполномоченного по вашим жалобам,

– говорится в ответе Секретариата.

В документе также отмечается, что дальнейшее рассмотрение обращений будет происходить в рамках открытого производства. О результатах проверки журналиста должны сообщить дополнительно. Письмо датировано 23 ноября.

Петиция о проведении открытой пресс-конференции президента была опубликована на сайте главы государства 27 августа 2026 года. Ее автор Анна Репина призвала организовать встречу Зеленского с независимыми и критически настроенными журналистами.

Необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей петиция набрала 29 сентября. Всего ее поддержали 25 065 человек. Однако по состоянию на 24 ноября она до сих пор имеет статус "На рассмотрении", а ответа президента на сайте нет.

В соответствии со статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан", электронная петиция рассматривается безотлагательно, но не позднее чем через 10 рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.

Автор петиции подчеркивала, что после завершения протестов в Украине осталось немало вопросов к власти. Поэтому она предложила провести отдельную пресс-конференцию, во время которой журналисты могли бы без предварительного согласования задавать президенту вопросы о внутренней политике, решениях власти и требованиях участников протестов.

Среди СМИ, представителей которых предлагалось пригласить, – "Суспильне", "Украинская правда", Bihus.Info, "Следствие.Инфо", "Радио Свобода", hromadske, The Kyiv Independent, NV, "Зеркало недели", BBC Украина и Liga.net.

Напомним, что за год офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека получил более 154 тысяч обращений от украинцев. Количество жалоб растет, в частности из-за последствий полномасштабной войны и увеличения числа случаев нарушения прав граждан.

Особое внимание омбудсман уделяет защите внутренне перемещенных лиц, ветеранов и жителей общин, пострадавших от российской агрессии. Представительница Уполномоченного по социальным и экономическим правам Елена Колобродова пояснила, что обращения граждан помогают выявлять не только отдельные нарушения, но и системные проблемы и пробелы в законодательстве.

В целом парламентский контроль в сфере защиты прав человека охватывает 10 основных направлений. Обратиться к омбудсмену могут все украинцы, которые считают, что их права были нарушены.