В четверг, 23 марта, в пресс-службе московских попов сообщили, что якобы за день до того в храме Вознесения Господнего села Бабий силовики издевались над священником Иоанном Процюком. Отреагировал на это украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 24 марта.

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Враг распространяет дезинформацию

Как утверждают в УПЦ МП, инциденту предшествовало проведение собрания территориальной громады села, на котором люди решили перевести церковь под юрисдикцию Православной Церкви Украины. Что ни странно, московские "священнослужители" назвали это решение незаконным.

Сторонники ПЦУ вместе со своим священником пытались проникнуть в алтарь и начали отталкивать верующих УПЦ (МП – 24 Канал). Чтобы не дать осквернить святыню отец Иоанн попытался воспрепятствовать действиям агрессивных активистов. Однако к нему самому представители полиции (якобы – 24 Канал) начали применять грубую физическую силу и таскать его по храму,

– говорится в заявлении агентов ФСБ в рясах.

Обратите внимание! В оригинальном сообщении от УПЦ МП аббревиатура ПЦУ (Православная Церковь Украины) была взята в кавычки. Это еще раз подтверждает, что московские попы ничего не имеют общего с религией, ведь не признают право украинцев на надобность в собственной церкви.

Вместе с тем, уполномоченный по правам человека Лубинец констатировал, что "враг продолжает осуществлять целенаправленную информационную кампанию против нашего государства".

В социальных сетях распространяются вырванные из контекста видео, направленные на усиление раздора среди народа Украины на религиозной основе. Еще раз подчеркиваю, в Украине защищены права всех верующих,

– написал он.

Кроме того, Лубинец отметил, что в феврале и марте 2023 года представители украинского омбудсмена проводили мониторинг собрания о возможном изменении конфессиональной принадлежности разных общин от УПЦ МП к ПЦУ.

Собственно, в результате этого установлено, что все проходило в соответствии с Конституцией Украины и Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

УПЦ МП выселяют из Лавры

В заключение вспомним, что скоро от псевдосвященнослужителей московского патриархата и духа не будет в Киево-Печерской лавре. По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, процесс отъезда уже продолжается – это может подтвердить каждый, кто находился на территории святыни.