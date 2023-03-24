У четвер, 23 березня, у пресслужбі московських попів повідомили, що буцімто за день до того в храмі Вознесіння Господнього села Бабин силовики знущалися зі священника Іоанна Процюка. Відреагував на це український омбудсмен Дмитро Лубінець 24 березня.

Дивіться також Брат в "ДНР", батько – мільйонер: чому заступника глави митниці Черкасського досі не звільнили?

Ворог поширює дезінформацію

Як стверджують в УПЦ МП, інциденту передувало проведення зборів територіальної громади села, на яких люди вирішили перевести церкву під юрисдикцію Православної Церкви України. Що не дивно, московські "священнослужителі" назвали це рішення незаконним.

Прибічники ПЦУ разом зі своїм священником намагалися силою проникнути у вівтар і почали відштовхувати вірян УПЦ (МП – 24 Канал). Щоб не дати осквернити святиню отець Іоанн спробував перешкодити діям агресивних активістів. Однак щодо нього самого представники поліції (нібито – 24 Канал) почали застосовувати грубу фізичну силу і тягати його по храму,

– йдеться у заяві агентів ФСБ в рясах.

Зверніть увагу! В оригінальному повідомленні від УПЦ МП абревіатура ПЦУ (Православна Церква України) була взяти в лапки. Це вкотре підтверджує, що московські попи нічого не мають спільного з релігією, адже не визнають право українців на потребу у власній церкві.

Разом з тим уповноважений з прав людини Лубінець констатував, що "ворог продовжує здійснювати цілеспрямовану інформаційну кампанію проти нашої держави".

У соціальних мережах поширюються вирвані з контексту відео, направлені на посилення розбрату серед народу України на релігійному підґрунті. Вкотре наголошую, в Україні захищені права всіх вірян,

– написав він.

Окрім того, Лубінець зазначив, що у лютому та березні 2023 року представники українського омбудсмена проводили моніторинг зборів щодо можливої зміни конфесійної приналежності різних громад від УПЦ МП до ПЦУ.

Власне, у результаті нього встановлено, що все проходило відповідно до Конституції України та Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

УПЦ МП виселяють з Лаври

Наостанок згадаємо, що скоро від псевдосвященнослужителів московського патріархату і духу не буде в Києво-Печерській лаврі. За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, процес від'їзду уже триває – це може підтвердити кожен, хто був на території святині.