Денисова рассказала, что "в городе Житомир неизвестные лица разместили на опорах линий электропередач сообщение гомофобного содержания с призывами к совершению преступлений на почве нетерпимости по признакам сексуальной ориентации".

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Обратилась к руководству Национальной полиции Украины и Житомирского городского главы относительно проверки вышеуказанного факта и внесения сведений в ЕРДР,

– подчеркнула омбудсмен.

Политик обратила внимание, что Конституция, Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод "запрещают дискриминацию по любому признаку, а также предусматривают обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению".

"Обеспечение равенства прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на моем постоянном контроле", – подытожила Денисова.

Скандал в Житомире: главное

7 июля неизвестные развесили возле городского совета Житомира гомофобные листовки с изображением радужного флага и кельтского креста, который считают символом ультраправых.

Кроме того, на листовках были призывы "не бояться пид*расов", а "убивать их".

Фотографию обнародовал местный житель Андрей Шатило. Мужчину возмутили листовки. Он заметил: "как жить рядом с людьми, которые призывают к убийствам житомирян?".

Гомофобные листовки вызвали шквал критики в социальных сетях. Украинцы пишут, что люди, которые распространили такие листовки, действительно опасны для общества.



Гомофобная листовка в Житомире / Фото Андрея Шатила