Об этом 24 Каналу рассказал Герой Украины, генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко, поделившись своими впечатлениями от первой встречи с Путиным. Также он вспомнил о впечатлениях Джозефа Байдена от российского диктатора.

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Как выглядел Путин в 1990-е годы?

Омельченко вспомнил, что впервые встретился с Путиным в конце 1990 года в Санкт-Петербурге.

Нас познакомил Анатолий Собчак, которого я хорошо знал. Я неоднократно был в Ленинграде, он бывал в Киеве. Я хорошо знаю его жену и дочь. В конце 1990 года я приехал на научно-практическую конференцию в Ленинград. Собчак тогда еще не был мэром, а возглавлял Ленинградский совет народных депутатов,

– сказал он.

Он встретился с Собчаком в его рабочем кабинете, а потом туда зашел Путин.

Открывается дверь и сначала появляется голова, а потом заходит человек. Невысокого роста, щуплый. На нем висит пиджак, как на вешалке. Брюки неглаженные, грязная обувь, застиранная рубашка и галстук. У меня фотографическая память, как у профессионала – следователя и контрразведчика,

– отметил генерал-лейтенант СБУ в отставке.

Собчак познакомил его с Путиным. По словам Омельченко, у того было крепкое рукопожатие.

"Я глянул на Путина – уши и нос – целые, не побитые. Значит, занимается не вольной или классической борьбой и боксом, а самбо или дзюдо", – предположил экс-народный депутат.

Также он заглянул в глаза Путину и удивился.

Смотрю ему в глаза несколько секунд и вижу что они у него стеклянные, рыбьи, как у испуганного карпа. И я не могу увидеть его души, там какая-то пропасть,

– объяснил он.

Также от Путина, как вспомнил генерал-лейтенант СБУ в отставке, было тяжелое энергетическое ощущение, как на похоронах летом.

Когда жарко, со свежевыкопанной могилы идет прохлада. Таким же веяло от него. У меня аж мурашки по телу побежали. Я тогда подумал, что за характер, что за психологический тип – какая-то темная природа,

– отметил Григорий Омельченко.

Похожее впечатление от Путина сложилось и у Джозефа Байдена. В 2009, когда Байден был сенатором, он приехал в Москву и встретился с Путиным, который тогда занимал должность премьер-министра России.

После встречи с ним Байден дал интервью американскому журналисту и рассказал, что когда здоровался с Путиным, посмотрел ему в глаза и сказал: "Мистер Путин, у вас нет души",

– подчеркнул экс-народный депутат.

На что Путин ответил Байдену: "Мы поняли друг друга". Поэтому и будущий президент США, встретившись с российским диктатором, по словам Омельченко, почувствовал отсутствие души у Владимира Путина.

Отметим, что по мнению психолога и профайлера Дмитрия Попова, Путин использует двойников для своей безопасности. Например, двойник находился в Мариуполе на борту Ми-8, который не имел никаких защитных характеристик, а затем в небронированной машине Toyota Land Cruiser. По словам психолога, очевидно, что в этих случаях "Путин был подставной" и его было "не жалко потерять".