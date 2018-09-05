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Омелян анонсировал расширение железнодорожного сообщения с Польшей

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Поезд
Поезд / Фото из открытых источников

Украина и Польша планирует расширение железнодорожного сообщения – сейчас прорабатывают два проекта.

Об этом шла речь во время встречи министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна с его польским коллегой Анджеем Адамчиком в польском городе Крыница-Здруй, сообщили в Мининфраструктуры.

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"Прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей, начатое в 2016 году, - пример успешной реализации украинско-польских проектов. И сейчас обе страны активно работают над расширением железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей", – сказал Омелян.

Он подтвердил, что сейчас продолжается работа над двумя проектами: восстановление железнодорожного сообщения по направлению Пшемысль – Мальховице – Нижанковичи и начало регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином.

Стороны договорились провести в октябре этого года заседания двусторонней рабочей группы во Львове по расширению железнодорожного сообщения между странами.

Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила о планах снизить стоимость проезда в пассажирских поездах далекого сообщения, курсирующих по территории Украины.

Теги: Новости Украины Новости Польши Укрзализниця Министерство инфраструктуры Владимир Омелян
Источник: 24 канал
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