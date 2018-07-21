Омелян озвучил цифру, сколько выделено на ремонт дорог областного значения

Министр инфораструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что с 2018 года в Украине заработал Дорожный фонд. Из этого фонда на ремонт дорог областного значения выделено более 11 миллиардов гривен.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"С этого года заработал Дорожный фонд, в Дорожном фонде мы аккумулировали впервые за много лет 50% из акциза на топливо. То есть 50% денег, которые вы платите за топливо на налог, идет в Дорожный фонд исключительно на дороги", – сказал министр.

Он сообщил, что с Дорожного фонда более 11 миллиардов гривен выделено на ремонт дорог областного значения.

С этого года 35% из этого Дорожного фонда, это более 11 миллиардов гривен, переданы на областной уровень на дороги. Из этих 35% до 20% можно выделять на коммунальные дороги, то есть местные дороги в пределах населенного пункта,

– отметил Омелян.