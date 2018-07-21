Омелян озвучив цифру, скільки виділено коштів на ремонт доріг обласного значення

Міністр інфораструктури України Володмир Омелян повідомив, що з 2018 року в україні запрацював Дорожній фонд. З цього фонду на ремонт доріг обласного значення виділено понад 11 мільярдів гривень.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"З цього року запрацював Дорожній фонд, у Дорожньому фонді ми акумулювали вперше за багато років 50% з акцизу на пальне. Тобто 50% грошей, які ви платите за паливо на податок, йде в Дорожній фонд виключно на дороги", – сказав міністр.

Він повідомив, що з Дорожнього фонду понад 11 мільярдів гривень виділено на ремонт доріг обласного значення.

З цього року 35% з цього Дорожнього фонду, це понад 11 мільярдів гривень, передано на обласний рівень на дороги. З цих 35% до 20% можна виділяти на комунальні дороги, тобто місцеві дороги в межах населеного пункту,

– зазначив Омелян.