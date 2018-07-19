Омелян розповів, коли в Україні зникнуть плацкартні вагони
Через 5-10 років плацкартні вагони повністю зникнуть в Україні. Так вважає міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
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Я б дуже хотів, щоб плацкартний вагон як явище, взагалі зник в Україні. З огляду на те, наскільки швидко реформується Укрзалізниця, це ще, мабуть, займе 5-10 років,
– зазначив міністр.
Дивіться відео: Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Прямий"
Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян планує переконати американську компанію Tesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні.
Джерело: 24 Канал
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