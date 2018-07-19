Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны

Через 5-10 лет плацкартные вагоны полностью исчезнут в Украине. Так считает министр инфраструктуры Владимир Омелян

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

Читайте также: Сколько украинцев ежедневно меняют свои машины на электрические: интересные данные от Мининфраструктуры

Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая то, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет,

– отметил министр.

Смотрите видео: Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление, вообще исчез в Украине

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует убедить американскую компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.