Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны
Через 5-10 лет плацкартные вагоны полностью исчезнут в Украине. Так считает министр инфраструктуры Владимир Омелян
Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
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Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая то, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет,
– отметил министр.
Смотрите видео: Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление, вообще исчез в Украине
Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует убедить американскую компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.