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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Омелян рассказал, когда в Украине исчезнут плацкартные вагоны

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Омелян предсказывает, что плацкарты исчезнут через 5-10 лет
Омелян предсказывает, что плацкарты исчезнут через 5-10 лет

Через 5-10 лет плацкартные вагоны полностью исчезнут в Украине. Так считает министр инфраструктуры Владимир Омелян

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

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Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая то, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет,
– отметил министр.

Смотрите видео: Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон, как явление, вообще исчез в Украине

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует убедить американскую компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.

Теги: Новости Украины Владимир Омелян железная дорога
Источник: 24 Канал
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