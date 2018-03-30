Омелян планирует ежегодно строить 5 новых взлетных полос
В государственном бюджете на 2019 год необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос.
Об этом сообщил "Укринформ".
Читайте также: Омелян назвал приблизительные цифры, которые потеряет Украина из-за "Крымского моста"
О своих действиях заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Ивано-Франковске на совместном выездном заседании.
Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, то сможем ежегодно строить 5 качественных аэродромов в государстве, а это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев,
– отметил Омелян.
Он выразил надежду, что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и президент.