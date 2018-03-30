Омелян планує щороку будувати 5 нових злітних смуг

У державному бюджеті на 2019 рік необхідно передбачити 10 мільярдів гривень на ремонт і будівництво нових злітних смуг.

Про це повідомив "Укрінформ".

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Про свої дії заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в Івано-Франківську на спільному виїзному засіданні.

З наступного року в бюджеті України добре було б передбачити 10 мільярдів гривень на ремонт і будівництво нових злітних смуг. Якщо ми будемо мати ці гроші, то зможемо щорічно будувати 5 якісних аеродромів в державі, а це створення нової інфраструктури, нової якості і сервісу для українців,

– наголосив Омелян.

Він висловив надію, що цю ініціативу депутатів Верховної Ради підтримують прем'єр-міністр і президент.