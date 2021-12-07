Тепер відвідувати громадські заклади при жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті люди, які отримали принаймні одне щеплення від COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання.
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І навіть при наявності "коронавірусних" документів із собою необхідно мати і документи, що посвідчують особу. У жовтому рівні епідемічної небезпеки без сертифіката тепер не можна:
- брати участь у проведенні будь-яких масових заходів – культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних;
- відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
- користуватись послугами барів, ресторанів та кафе.
Повернення в жовту зону
У ніч на 7 грудня до жовтої зони карантину повернулися одразу 9 областей. Уже з опівночі там скасували посилені обмеження. Мовиться про:
- Донеччину;
- Дніпропетровщину;
- Івано-Франківщину;
- Луганщину;
- Львівщину;
- Одещину;
- Рівненщину;
- Херсонщину;
- місто Київ.
За деякими статистичними даними, Україна входить до трійки світових лідерів за кількістю загиблих від коронавірусу. Більше смертей лише в Росії.
Новий штам коронавірусу
Водночас на вихідних, 4 і 5 грудня, в Україні вперше за 2 місяці виявили менше, ніж 4,5 тисячі нових випадків COVID-19. Востаннє показники до 4 тисяч нових хворих фіксували ще у вересні.
Ми вже понад 2 місяці тримаємося у складній ситуації. Врятувати українців може лише вакцинація, темпи якої доволі невисокі – 1 мільйон 300 тисяч за попередній тиждень.
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В Україні також готуються до нового штаму Омікрон, який називають досить агресивним. Його уже виявили в Росії, куди завезли з Південної Африки.
Бережіть себе і вакцинуйтесь, якщо ще цього не зробили. У нас є 2 найбільші вороги, яким ми можемо завадити спільними зусиллями.