Тепер відвідувати громадські заклади при жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті люди, які отримали принаймні одне щеплення від COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання.

До теми В Україні почали діяти посилені карантинні обмеження

І навіть при наявності "коронавірусних" документів із собою необхідно мати і документи, що посвідчують особу. У жовтому рівні епідемічної небезпеки без сертифіката тепер не можна:

брати участь у проведенні будь-яких масових заходів – культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

користуватись послугами барів, ресторанів та кафе.

Повернення в жовту зону

У ніч на 7 грудня до жовтої зони карантину повернулися одразу 9 областей. Уже з опівночі там скасували посилені обмеження. Мовиться про:

Донеччину;

Дніпропетровщину;

Івано-Франківщину;

Луганщину;

Львівщину;

Одещину;

Рівненщину;

Херсонщину;

місто Київ.

За деякими статистичними даними, Україна входить до трійки світових лідерів за кількістю загиблих від коронавірусу. Більше смертей лише в Росії.

Зверніть увагу! За добу 6 грудня в Україні виявили 8,6 тисячі хворих на коронавірус, померли 467 інфікованих. Натомість видужали – 22,8 тисячі людей.

Новий штам коронавірусу

Водночас на вихідних, 4 і 5 грудня, в Україні вперше за 2 місяці виявили менше, ніж 4,5 тисячі нових випадків COVID-19. Востаннє показники до 4 тисяч нових хворих фіксували ще у вересні.

Ми вже понад 2 місяці тримаємося у складній ситуації. Врятувати українців може лише вакцинація, темпи якої доволі невисокі – 1 мільйон 300 тисяч за попередній тиждень.

Цікаво Наскільки небезпечний штам Омікрон: заява ВООЗ

В Україні також готуються до нового штаму Омікрон, який називають досить агресивним. Його уже виявили в Росії, куди завезли з Південної Африки.

Бережіть себе і вакцинуйтесь, якщо ще цього не зробили. У нас є 2 найбільші вороги, яким ми можемо завадити спільними зусиллями.

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