Во время столкновений 10 августа в Минске погиб мужчина: власть говорит, что у него в руках разорвалась граната. В течение дня на место его гибели идут люди, чтобы положить цветы. После обеда их начал разгонять ОМОН.

О разгоне людей из Пушкинской, где как раз и погиб митингующий, пишет телеграм-канал NEXTA.

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Люди приходили на место его гибели в течение всего дня и оставляли цветы. Устелили скорбными букетами и само место гибели мужчины: на улице до сих пор остались кровавые следы.

На месте гибели протестующего люди оставляют цветы / Фото NEXTA

Со временем людей становилось все больше, что явно не понравилось силовикам. В центр начали сгонять водометы и тяжелую технику. Вероятно, сегодня вечером снова будет жесткий силовой разгон, предполагают в соцсетях.

Как сообщают телеграм-каналы, ОМОН начал разгон с того места, где люди возлагали цветы.

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МВД 10 августа официально подтвердило смерть одного протестующего. Однако вину силовиков там не признали и отметили: у мужчины разорвалась в руках граната.

Во время противостояния со спецназовцами один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке – мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью,

– говорят в МВД Беларуси.

Тем временем, журналисты с места инцидента сообщают, когда произошла трагедия – силовики массированно обстреливали демонстрантов. Также есть информация, что правоохранители применяли слезоточивый газ и гранаты.

Ранее правозащитники сообщали о трех жертвах:

один демонстрант погиб под колесами автозака,

второго участника акции до смерти забили бойцы ОМОНа;

третий умер после взрыва гранаты.

Протесты в Беларуси: коротко