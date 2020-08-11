ОМОН разгоняет людей, которые несут цветы на место погибшего митингующего в Минске
Во время столкновений 10 августа в Минске погиб мужчина: власть говорит, что у него в руках разорвалась граната. В течение дня на место его гибели идут люди, чтобы положить цветы. После обеда их начал разгонять ОМОН.
О разгоне людей из Пушкинской, где как раз и погиб митингующий, пишет телеграм-канал NEXTA.
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Люди приходили на место его гибели в течение всего дня и оставляли цветы. Устелили скорбными букетами и само место гибели мужчины: на улице до сих пор остались кровавые следы.
На месте гибели протестующего люди оставляют цветы / Фото NEXTA
Со временем людей становилось все больше, что явно не понравилось силовикам. В центр начали сгонять водометы и тяжелую технику. Вероятно, сегодня вечером снова будет жесткий силовой разгон, предполагают в соцсетях.
Как сообщают телеграм-каналы, ОМОН начал разгон с того места, где люди возлагали цветы.
Жертвы протестов в Беларуси: что известно
МВД 10 августа официально подтвердило смерть одного протестующего. Однако вину силовиков там не признали и отметили: у мужчины разорвалась в руках граната.
Во время противостояния со спецназовцами один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке – мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью,
– говорят в МВД Беларуси.
Тем временем, журналисты с места инцидента сообщают, когда произошла трагедия – силовики массированно обстреливали демонстрантов. Также есть информация, что правоохранители применяли слезоточивый газ и гранаты.
Ранее правозащитники сообщали о трех жертвах:
- один демонстрант погиб под колесами автозака,
- второго участника акции до смерти забили бойцы ОМОНа;
- третий умер после взрыва гранаты.
Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после объявления предварительных результатов президентских выборов.
- Победу с отрывом более 70% якобы одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.
- По альтернативным источникам подсчета и неофициальным экзитполам, на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.
- Следовательно, люди вышли на протесты в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.