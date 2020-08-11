ОМОН розганяє людей, які несуть квіти на місце загиблого мітингаря у Мінську
Під час сутичок 10 серпня у Мінську загинув чоловік: влада каже, що у нього в руках розірвалася граната. Протягом дня на місце його загибелі йдуть люди, аби вкласти квіти. По обіді їх почав розганяти ОМОН.
Про розгін людей з Пушкінської, де саме і загинув мітингар, пише телеграм-канал NEXTA.
Детально про Масові сутички у Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Люди приходили на місце його загибелі протягом усього дня і залишали квіти. Устелили скорботними букетами і саме місце загибелі чоловіка: на вулиці досі залишилися криваві сліди.
На місці загибелі протестувальника люди залишають квіти / Фото NEXTA
Згодом людей ставало усе більше, що вочевидь не сподобалося силовикам. У центр почали зганяти водомети і важку техніку. Ймовірно, сьогодні ввечері знову буде жорсткий силовий розгін, припускають у соцмережах.
Як повідомляють телеграм-канали, ОМОН почав розгін з того місця, де люди покладали квіти.
Жертви протестів у Білорусі: що відомо
МВС 10 серпня офіційно підтвердило смерть одного протестувальника. Однак вину силовиків там не визнали, а зазначили: у чоловіка розірвалась в руках граната.
Під час протистояння зі спецпризначенцями один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в бік правоохоронців. Він вибухнув в руці – чоловік зазнав травм несумісних із життям,
– кажуть у МВС Білорусі.
Тим часом, журналісти з місця інциденту повідомляють, коли сталася трагедія – силовики масовано обстрілювали демонстрантів.Також є інформація, що правоохоронці застосовували сльозогінний газ і гранати.
Раніше правозахисники повідомляли про трьох жертв:
- один демонстрант загинув під колесами автозака,
- другого учасника акції до смерті забили бійці ОМОНу;
- третій помер після вибуху гранати.
Протести в Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після оголошення попередніх результатів президентських виборів.
- Перемогу з відривом у понад 70% нібито здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.
- За альтернативними джерелами підрахунку і неофіційними екзитполами, насправді перемогу здобула Світлана Тихановська.
- Відтак, люди вийшли на протести в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.