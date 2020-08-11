Під час сутичок 10 серпня у Мінську загинув чоловік: влада каже, що у нього в руках розірвалася граната. Протягом дня на місце його загибелі йдуть люди, аби вкласти квіти. По обіді їх почав розганяти ОМОН.

Про розгін людей з Пушкінської, де саме і загинув мітингар, пише телеграм-канал NEXTA.

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Люди приходили на місце його загибелі протягом усього дня і залишали квіти. Устелили скорботними букетами і саме місце загибелі чоловіка: на вулиці досі залишилися криваві сліди.

На місці загибелі протестувальника люди залишають квіти / Фото NEXTA

Згодом людей ставало усе більше, що вочевидь не сподобалося силовикам. У центр почали зганяти водомети і важку техніку. Ймовірно, сьогодні ввечері знову буде жорсткий силовий розгін, припускають у соцмережах.

Як повідомляють телеграм-канали, ОМОН почав розгін з того місця, де люди покладали квіти.

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МВС 10 серпня офіційно підтвердило смерть одного протестувальника. Однак вину силовиків там не визнали, а зазначили: у чоловіка розірвалась в руках граната.

Під час протистояння зі спецпризначенцями один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в бік правоохоронців. Він вибухнув в руці – чоловік зазнав травм несумісних із життям,

– кажуть у МВС Білорусі.

Тим часом, журналісти з місця інциденту повідомляють, коли сталася трагедія – силовики масовано обстрілювали демонстрантів.Також є інформація, що правоохоронці застосовували сльозогінний газ і гранати.

Раніше правозахисники повідомляли про трьох жертв:

один демонстрант загинув під колесами автозака,

другого учасника акції до смерті забили бійці ОМОНу;

третій помер після вибуху гранати.

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