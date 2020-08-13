В Беларуси омоновец бил машины, проезжавшие мимо. Затем ему чем-то не понравилась машина одного дедушки и он разбил там стекло.

Видео с инцидентом появилось на телеграм-странице "чай с малиновым вареньем". Там освещаются новости Беларуси.

Обратите внимание Лукашенко перестал быть "бацькой", – журналистка о протестах в Беларуси

На видео заметно, как омоновец милицейской палкой бьет машины, которые проезжают мимо просто по лобовому стеклу и по бамберу за то, что они сигналят.

Затем он разбил стекло в машине дедушки. Мужчине, конечно, это не понравилось. Тогда он вышел выяснить: почему, как так и за что это произошло.

Впоследствии к омоновцу подошли еще четверо. Они впятером скрутили пожилого мужчину и начали сопровождать его в автобус. Один из силовиков "скрутил" дедушку за шею. Он пытался вырваться. Пока один держал дедушку, другой бил его дубинкой. Тогда его силой просто запихнули в автобус и куда-то увезли.

Смотрите видео жестокого задержания пожилого мужчины:

Главное о протестах в Беларуси: