Омоновец разбил дедушке стекло в машине, потом его жестко "скрутили" и куда-то повезли: видео
В Беларуси омоновец бил машины, проезжавшие мимо. Затем ему чем-то не понравилась машина одного дедушки и он разбил там стекло.
Видео с инцидентом появилось на телеграм-странице "чай с малиновым вареньем". Там освещаются новости Беларуси.
Обратите внимание Лукашенко перестал быть "бацькой", – журналистка о протестах в Беларуси
На видео заметно, как омоновец милицейской палкой бьет машины, которые проезжают мимо просто по лобовому стеклу и по бамберу за то, что они сигналят.
Затем он разбил стекло в машине дедушки. Мужчине, конечно, это не понравилось. Тогда он вышел выяснить: почему, как так и за что это произошло.
Впоследствии к омоновцу подошли еще четверо. Они впятером скрутили пожилого мужчину и начали сопровождать его в автобус. Один из силовиков "скрутил" дедушку за шею. Он пытался вырваться. Пока один держал дедушку, другой бил его дубинкой. Тогда его силой просто запихнули в автобус и куда-то увезли.
Смотрите видео жестокого задержания пожилого мужчины:
Главное о протестах в Беларуси:
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа тысячи людей начали выходить на массовые акции протеста.
- Между протестующими и ОМОНом происходили жесткие столкновения.
- Силовики применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- По данным официальных властей, задержали примерно 7 тысяч человек, ранены более 200. Известно также о не менее 2 погибших. Правозащитники отмечают, что эти данные – занижены.