У Білорусі ОМОНівець бив машини, які проїжджали повз. Потім чому чимось не сподобалась машина одного дідуся і він розбив там скло.

Відео з інцидентом з'явилося на телеграм-сторінці "чай з малиновим варенням". Там висвітлюються новини Білорусі.

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На відео помітно, як ОМОНівець міліцейською палицею б'є машини, які проїжджають повз просто по лобовому склі та по бамберу за те, що вони сигналять.

Потім він розбив скло в машині дідуся. Чоловіку, звісно, це не сподобалося. Тоді він вийшов з'ясувати: чому, як так і за що це сталося.

Згодом до ОМОНівця підійшли ще четверо. Вони вп'ятьох скрутили літнього чоловіка і почали супроводжувати його до автобуса. Один з силовиків "скрутив" дідуся за шию. Він намагався вирватись. Поки один тримав дідуся, інший бив його дубинкою. Тоді його силою просто запхали в автобус і кудись відвезли.

Дивіться відео жорстокого затримання літнього чоловіка:

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