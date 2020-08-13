ОМОНівець розбив дідусеві скло в машині, потім його жорстко "скрутили" і кудись повезли: відео
У Білорусі ОМОНівець бив машини, які проїжджали повз. Потім чому чимось не сподобалась машина одного дідуся і він розбив там скло.
Відео з інцидентом з'явилося на телеграм-сторінці "чай з малиновим варенням". Там висвітлюються новини Білорусі.
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На відео помітно, як ОМОНівець міліцейською палицею б'є машини, які проїжджають повз просто по лобовому склі та по бамберу за те, що вони сигналять.
Потім він розбив скло в машині дідуся. Чоловіку, звісно, це не сподобалося. Тоді він вийшов з'ясувати: чому, як так і за що це сталося.
Згодом до ОМОНівця підійшли ще четверо. Вони вп'ятьох скрутили літнього чоловіка і почали супроводжувати його до автобуса. Один з силовиків "скрутив" дідуся за шию. Він намагався вирватись. Поки один тримав дідуся, інший бив його дубинкою. Тоді його силою просто запхали в автобус і кудись відвезли.
Дивіться відео жорстокого затримання літнього чоловіка:
Головне про протести у Білорусі:
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня тисячі людей почали виходити на масові акції протесту.
- Між протестувальниками і ОМОНом відбувались жорсткі сутички.
- Силовики застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- За даними офіційної влади, затримали приблизно 7 тисяч осіб, поранено понад 200. Відомо також про щонайменше 2 загиблих. Правозахисники наголошують, що ці дані – занижені.