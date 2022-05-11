"Отомстили" за посла: в Москве облили посольство Польши красной краской

Неизвестные облили красной краской вход в посольство Польши в Москве. Вероятно, это "месть" за своего посла.

Мужчины подошли к воротам посольства и залили красной краской таблицу на одном из зданий и окно. Посольство расположено на улице Большой Тишинской.

К слову В Варшаве напали на российского посла: облили красной краской

В Польше ждут объяснений

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина подтвердил инцидент, пишет Onet. Он рассказал, что табличку с польским гербом облили. Дипломат ждал полицию.

Тем временем глава польской дипломатии Марцин Пшидач подчеркнул, что ждет от российской стороны разъяснений и установления виновных. Он добавил, что какие-либо попытки такой реакции на ситуацию, которая была в Варшаве, абсолютно неприемлемы.

В сети обнародовали видео с места происшествия.

Пропагандисты позже написали, что ситуация уже спокойная. Мол, коммунальщики убирают возле посольства. Добавили, что польские власти считают инцидент хулиганством.

В Польше напали на российского посла

В Варшаве 9 мая российский посол Сергей Андреев пытался возложить венок на кладбище советских воинов. Там его встретили активисты с украинскими и польскими флагами. Они облили Андреева красной краской. Люди кричали "рашисты" и "путин х*йло". Однако россиянин, заляпанный искусственной кровью, все-таки положил цветы к памятнику, а затем в сопровождении полиции уехал с кладбища.

Этот случай подхватили кремлевские пропагандисты. Они опубликовали видео, правда, без звука. Потом заявили, что российские дипломаты в ходе инцидента на советском кладбище в Варшаве серьезно не пострадали.

После инцидента министерство иностранных дел России вызвало к себе посла Польши Кшиштофа Краевского. Ему выразили устный протест и требовали извинений. В то же время польские власти отреагировали довольно спокойно. Инцидент назвали досадным и таким, который не должен был произойти. Добавили, что дипломаты пользуются особой защитой независимо от политики, что проводят правительства, которые они представляют.

В Варшаве российского посла облили красной краской: