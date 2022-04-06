Он бандит, убийца и военный преступник – Кристина Квин о Путине

США годами поддерживали Украину – когда Путин напал на Донбасс и когда вторгся на всю территорию. К сожалению, мы видели, что нападение неизбежно.

Об этом рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью для 24 канала. Она также добавила, что в США пытались предупредить о вторжении России в Украину как можно больше людей, чтобы подготовиться.

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Теперь мир все увидел. Если у кого-то было представление, что Путин способен действовать рационально – теперь все увидели правду и истинные намерения президента России, подчеркнула представительница США в Украине.

Он – бандит, он – убийца и военный преступник. И его привлекут к ответственности,

– подчеркнула Кристина Квин.

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