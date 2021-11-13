Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что у них с главой Кремля – очень теплые и "братские" отношения. Не редкость между ними и откровенные разговоры.
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Лукашенко смоделировал "идиллию" своих отношений с Путиным.
Даже признался, что иногда спрашивает у российского президента: "почему мы почти одинаково воспринимаем реальность"? Философские разговоры заканчиваются неожиданными выводами.
Я говорю: "ты дворовой, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа",
– делится Лукашенко.
Путин в таких случаях вроде бы всегда соглашается.
Тогда Лукашенко любит продолжить. Говорит, что сам он вырос на улице, а Путин – во дворике.
По словам самопровозглашенного президента, за ним некому было смотреть. Взрослел на улице. Поэтому у них с Путиным сформировались одинаковые взгляды на жизнь.
Лукашенко откровенно об отношениях с Путиным: смотрите видео
Лукашенко хочет разместить "Искандеры" возле Украины
- Лукашенко заявил, что хочет разместить российские "Искандеры" возле границы с Украиной.
- Самопровозглашенный президент подчеркнул: он уже попросил об этом Путина. В частности, признался, что "сейчас толкаю вашего президента, мне надо тут ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер".
- Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь нуждается в нескольких дивизионах на западном и южном направлениях".
- "Искандеры" – это российские баллистические ракетные комплексы, которые могут достигать расстояния до 500 километров.