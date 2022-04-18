Он еще не все рассказал, – Арестович в своем стиле описал, как дела у Медведчука

Кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук дает показания украинским стражам порядка. Также проводятся допросы его охранников, задержанных вместе с ним.

Как рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, задержанный Виктор Медведчук начал давать показания. Он и его охрана могут поведать много интересной информации.

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Показания Медведчука

Как сообщил Арестович, сейчас варианты обмена Медведчука достаточно туманны.

Арестовича спросили о возможных вариантах обмена Медведчука, на что он ответил, что это непросто.

Он еще не все рассказал,

– заявил советник главы ОП.

Также он намекнул, что Медведчук может давать показания против себя, сам того не замечая.

Кроме того, важную информацию может выдать его охрана, которая также была задержана. Их показания могут рассказать даже больше, чем слова Медведчука.

Им скрывать в принципе нечего уже. Им очень грустно и они говорят в полной мере,

– добавил Арестович.

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