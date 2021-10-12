Он никуда не денется, – Чумак сказал, что ждет Медведчука

Вполне возможно, что пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку ужесточат меру пресечения. Уже есть одно обоснованное подозрение, поэтому суд, вероятнее всего, поддержит его.

Понятно, что залог, который выдвинули прокуроры, невозможно собрать и оплатить, поскольку нардеп находится под санкциями. Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель генерального прокурора 2019 – 2020 годов Виктор Чумак.

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По его словам, прокурорам можно было бы не выходить с новым мерой.

Медведчук никуда не денется, как сказала сама Венедиктова, потому что он дома сидит под домашним арестом,

– подчеркнул Чумак.

Он пояснил, что может быть только одна альтернатива – отправить Медведчука в СИЗО. Согласно общественным ожиданиям, нынешняя мера пресечения для Медведчука – неадекватная.

"Общественное ожидание – за то, что его надо отправить в СИЗО. Вероятнее всего, общественное ожидание повлияло на мнение прокуроров", – сказал Чумак.

Дела по Медведчуку не являются подготовленными.

Как отметил бывший заместитель генерального прокурора, против Медведчука есть 2 дела. Пока ни одно из них не выглядит подготовленным. Ведь сейчас их просто вручили как подозрения.

Подозрение это, так сказать, обоснованное мнение следователя о том, что в действиях подозреваемого имеются признаки преступления,

– пояснил Чумак.

Речь идет о непосредственно признаках, а не преступлении или фактах, доказывающих, что это преступление было. Подозрение – это начало уголовного производства в отношении конкретного лица. Для Медведчука – это только начало уголовного производства.

Для того, чтобы предъявить обвинение, нужно минимум 2 месяца. Но его могут продолжить суд, прокуроры высшего уровня и тому подобное. Ситуация такова: если оно подготовлено – мы сможем его увидеть через 6 месяцев, через год, максимум. Если оно не подготовлено, тогда будем думать совсем о другом. Насколько оно подготовлено знают только те, кто находится внутри процесса. Виктор Чумак Бывший заместитель генпрокурора

Суд над Медведчуком: коротко

Более 4 часов Печерский суд избирает меру пресечения Виктору Медведчуку. Заседание проходит в закрытом режиме.

Прокуроры просят изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с залогом миллиард гривен.

Все из-за того, что пророссийскому политику вручили уже второе подозрение. Новое дело касается подрыва энергетической независимости нашего государства.

Кроме этого, Медведчук – еще в трех эпизодах по делу о госизмене. Первый – разграбление нацресурсов в Крыму, второй – слив секретных данных о скрытом подразделении украинских Вооруженных сил, третий – об угрозе информационной безопасности нашего государства.

Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом, который продлится до 31 октября включительно.

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