Суд в Луцке взял под стражу террориста Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками. Советник министра МВД Юрий Тандит отметил, что психическое состояние злоумышленника будут проверять. Однако добавил, что Кривош действовал вполне сознательно.

Советник министра внутренних дел отметил, что свои действия террорист проводил без каких-либо нарушений состояния. Например, в состоянии аффекта, или под действием каких-то веществ. Об этом Юрий Тандит рассказал в эфире программы "О главном" на 24 канале.

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По его словам, Кривош действовал в рамках реализации своей "суперидеи". И был в адекватном состоянии по отношению к людям, которых захватил.

Он это все делал сознательно. Он свои действия осознавал,

– заметил Юрий Тандит.

Также советник министра МВД сообщил, что луцкого террориста будут проверять на психическое состояние. Ведь каждый раз, когда проходит специальная операция по освобождению заложников, группа специалистов оценивает риски. И добавил, что самое важное – просчитать стратегию поведения террориста.

"Работали во вторник с самого утра относительно этого преступника. Определили его психофизиологическую доминацию. Просчитали его действия. Фактически, четко была выстроена стратегия поведения", – пояснил он.

Юрий Тандит отметил, что у преступника есть определенная так называемая суперидея, которую он пытался реализовать, прикрываясь "великими целями". Но в то же время он рисковал жизнью других людей, которые целый день находились в сложных условиях.

Он демонстрировал тем людям, которые были за автобусом, что собирался их убить, взорвав автобус. Мы видим, что этот человек – опасен для общества,

– отметил советник министра МВД.

И подчеркнул, что с ним будут работать специалисты определенного профиля.

Что грозит террористу

Сейчас Максима Кривоша обвиняют по 4 тяжелым статьям Уголовного кодекса. В частности, и "организация и проведение террористического акта" – это статья 258.

"Они все тяжелые, в частности, и предусматривают высшую меру наказания – пожизненное заключение", – пояснил Юрий Тандит.

Захват заложников в Луцке: коротко