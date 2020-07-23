Суд в Луцьку взяв під варту терориста Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із заручниками. Радник голови МВС Юрій Тандіт зазначив, що психічний стан зловмисника перевірятимуть. Однак додав, що Кривош діяв цілком свідомо.

Радник міністра внутрішніх справ зауважив, що свої дії терорист проводив без будь-яких порушень стану. Наприклад, стану афекту, чи під дією якихось засобів. Про цей Юрій Тандіт розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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За його словами, Кривош діяв у межах реалізації своєї "суперідеї". І був в адекватному стані щодо ставлення до людей, яких захопив.

Він це все робив свідомо. Він свої дії усвідомлював,

– зауважив ЮрійТандіт.

Також радник очільника МВС повідомив, що луцького терориста перевірятимуть на психічний стан. Адже щоразу, коли проходить спеціальна операція зі звільнення заручників, група спеціалістів оцінює ризики. І додав, що найважливіше – прорахувати стратегію поведінки терориста.

"Працювали у вівторок з самого ранку щодо цього злочинця. Визначили його психофізіологічну домінацію. Прорахували його діїі. Фактично, чітко була вибудувана його стратегія поведінки", – пояснив він.

Юрій Тандіт зазначив, що у злочинця є певна так звана суперідея, яку він намагався реалізовувати, прикриваючись "великими цілями". Але водночас він ризикував життям інших людей, які цілий день перебували у складних умовах.

Він демонстрував тим людям, які були за автобусом, що збирався їх вбити, підірвавши автобус. Ми бачимо, що ця людина – небезпечна для суспільства,

– відзначив радник керівника МВС.

І наголосив, що з ним працюватимуть спеціалісти певного профілю.

Що загрожує терористу

Наразі Максима Кривошу звинувачують за 4 важкими статтями Кримінального кодексу. Зокрема, і "організація та проведення терористичного акту" – це 258 стаття.

"Вони всі важкі, зокрема, і передбачають найвищу міру покарання – пожиттєве ув’язнення", – пояснив Юрій Тандіт.

Захоплення заручників у Луцьку: коротко