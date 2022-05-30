Глава государства выразил соболезнования родным погибшего. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

В тот же день Зеленский встретился с министерством иностранных дел Франции Катрин Колонной

Также рассказал о ситуации на Донбассе

Леклерк работал на французском телеканале BFM TV. Владимир Зеленский упомянул, как давал интервью этому СМИ.

Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика. Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля,

– отметил президент.

Он также добавил, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российская армия сейчас пытается точечно собрать превосходящие силы для ссылки давления на наших защитников.

Что известно о гибели журналиста

Работник BFM TV был в эвакуационном автомобиле. Он как раз работал над материалом об эвакуации из Луганской области, однако транспорт попал под обстрел. И тогда стало известно о гибели журналиста.

Впоследствии глава Луганской ОВА сообщил, что личность убитого идентифицировали . Полное имя погибшего Фредерик Леклерк Имхофф. Из-за этой атаки эвакуацию из Луганщины пришлось приостановить.

Этот медийщик работал в предыдущие месяцы не только в Донбассе, но и в других регионах Украины. Например, в Николаевской области он совместно со своими коллегами делал сюжет о заблокированном зерне в украинских портах.

На обнародованных фото видно, что транспорт атаковали с автоматического оружия. В автомобиле было пробито лобовое стекло, а также много отверстий в кузове.

Как стало известно о гибели Фредерика: смотрите видео