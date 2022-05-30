Глава держави висловив співчуття рідним загиблого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

Того ж дня Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною

Також розповів про ситуацію на Донбасі

Леклерк працював на французький телеканал BFM TV. Володимир Зеленський згадав, як давав інтерв'ю цьому ЗМІ.

Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого,

– зазначив президент.

Він також додав, що ситуація на Донбасі залишається надзвичайно важкою. Російська армія зараз намагається точково зібрати переважаючі сили для посилання тиску на наших захисників.

Що відомо про загибель журналіста

Працівник BFM TV був у евакуаційному авто. Він якраз працював над матеріалом про евакуацію з Луганщини, однак транспорт потрапив під обстріл. І тоді стало відомо про загибель журналіста.

Згодом голова Луганської ОВА повідомив, що особу вбитого ідентифікували. Повне ім'я загиблого Фредерік Леклерк Імхофф. Через цю атаку евакуацію з Луганщини довелося призупинити.

Цей медійник працював у попередні місяці не лише на Донбасі, а й в інших регіонах України. Для прикладу, на Миколаївщині він спільно зі своїми колегами робив сюжет про заблоковане зерно в українських портах.

На оприлюднених фото помітно, що транспорт атакували з автоматичної зброї. В автомобілі було пробите лобове скло, а також багато отворів у кузові.

До теми – як стало відомо про загибель Фредеріка: дивіться відео