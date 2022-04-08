Он стоит 100 российских генералов, – Подоляк о влиянии Залужного на переговорах с Россией

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о важной роли главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в переговорном процессе. Именно его руководство армией обеспечивает нашей делегации комфортные условия для переговоров.

Благодаря этим условиям украинская делегация имеет сильные позиции на переговорах. Об этом заявил Михаил Подоляк в интервью.

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Залужный обеспечивает условия переговоров

Михаил Подоляк отметил, что именно украинская армия под командованием Валерия Залужного обеспечивает комфортные позиции для нашей делегации. Советник главы ОП отметил, что комфортные в кавычках, из-за зверств оккупантов, в частности в Киевской области.

Главнокомандующий Залужный стоит ста российских генералов, и ВСУ под его руководством обеспечивают нам максимально комфортные условия для переговоров. Конечно, "комфортные" с учетом всех тех трагедий, которые происходят. Они позволяют нам предлагать какие-то формулы, жестко настаивать на их имплементации и так далее,

– заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента отметил, что спрогнозировать дату следующей встречи делегаций или даже завершения войны сложно, поскольку сейчас боевые действия только усиливаются. Михаил Подоляк обратил внимание на то, что часто украинцы в сети пишут о том, что якобы через 2 недели война закончится, через несколько дней некоторые населенные пункты вернем. Подоляк призвал избавляться от этих "предсказаний".

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