Песков уверенно заявляет, что весь персонал, контактирующий с главой Кремля, соблюдает карантин и необходимые правила эпидемиологической безопасности. Самого же Путина он назвал "ответственным гражданином" и заверил, что тот привился.

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Ну, слушайте, он же Путин, кто его заразит? Он прививался, затем ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной,
– сказал Песков.

Также, по его словам, все, кто общается с Путиным, проходят предварительный карантин или их особо тестируют.

Путин и коронавирус

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