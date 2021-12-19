Песков уверенно заявляет, что весь персонал, контактирующий с главой Кремля, соблюдает карантин и необходимые правила эпидемиологической безопасности. Самого же Путина он назвал "ответственным гражданином" и заверил, что тот привился.

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Ну, слушайте, он же Путин, кто его заразит? Он прививался, затем ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной,

– сказал Песков.

Также, по его словам, все, кто общается с Путиным, проходят предварительный карантин или их особо тестируют.

Путин и коронавирус

В сентябре российский президент находился на самоизоляции, потому что в его окружении было много больных коронавирусом. Владимир Путин при этом общался со всеми инфицированными, но был уверен, что его защитит от болезни вакцинация "Спутником V".

21 ноября президент России Владимир Путин утверждал, что прошел ревакцинацию от коронавируса. Прививка якобы сделана российской вакциной "Спутник Лайт".

В то же время, ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V". Все потому, что российская сторона так и не показала окончательных данных по ее эффективности и безопасности.

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