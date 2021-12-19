Пєсков упевнено заявляє, що весь персонал, який контактує з очільником Кремля, дотримується карантину та необхідних правил епідеміологічної безпеки. Самого ж Путіна він назвав "відповідальним громадянином" і запевнив, що той щепився.
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Ну, слухайте, він же Путін, хто його заразить? Він щепився, потім ревакцинувався і ще взяв участь у додатковому експерименті з цією назальною вакциною,
– сказав Пєсков.
Також, за його словами, усі, хто має спілкування з Путіним, проходять попередній карантин або їх особливо тестують.
Путін і коронавірус
- У вересні російський президент перебував на самоізоляції, тому що в його оточенні було багато хворих на коронавірус. Володимир Путін при цьому спілкувався з усіма інфікованими, але був упевнений, що його захистить від недуги вакцинація "Супутником V".
- 21 листопада президент Росії Володимир Путін стверджував, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу. Щеплення нібито зробив російською вакциною "Спутник Лайт".
- Водночас ані Всесвітня організація охорони здоров'я, ані Європейське агентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V". Все через те, що російська сторона так і не показала кінцевих даних щодо її ефективності та безпеки.
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