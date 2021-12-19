Пєсков упевнено заявляє, що весь персонал, який контактує з очільником Кремля, дотримується карантину та необхідних правил епідеміологічної безпеки. Самого ж Путіна він назвав "відповідальним громадянином" і запевнив, що той щепився.

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Ну, слухайте, він же Путін, хто його заразить? Він щепився, потім ревакцинувався і ще взяв участь у додатковому експерименті з цією назальною вакциною,
– сказав Пєсков.

Також, за його словами, усі, хто має спілкування з Путіним, проходять попередній карантин або їх особливо тестують.

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