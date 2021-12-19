Пєсков упевнено заявляє, що весь персонал, який контактує з очільником Кремля, дотримується карантину та необхідних правил епідеміологічної безпеки. Самого ж Путіна він назвав "відповідальним громадянином" і запевнив, що той щепився.

Актуально Різкий спад: в Україні понад 3 тисячі випадків COVID-19

Ну, слухайте, він же Путін, хто його заразить? Він щепився, потім ревакцинувався і ще взяв участь у додатковому експерименті з цією назальною вакциною,

– сказав Пєсков.

Також, за його словами, усі, хто має спілкування з Путіним, проходять попередній карантин або їх особливо тестують.

Путін і коронавірус

У вересні російський президент перебував на самоізоляції, тому що в його оточенні було багато хворих на коронавірус. Володимир Путін при цьому спілкувався з усіма інфікованими, але був упевнений, що його захистить від недуги вакцинація "Супутником V".

21 листопада президент Росії Володимир Путін стверджував, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу. Щеплення нібито зробив російською вакциною "Спутник Лайт".

Водночас ані Всесвітня організація охорони здоров'я, ані Європейське агентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V". Все через те, що російська сторона так і не показала кінцевих даних щодо її ефективності та безпеки.

Вам може бути цікавою думка про те, чим насправді міг привитися Путін: дивіться відео