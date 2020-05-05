Он не потянул огромного коррупционного монстра, – Арахамия об увольнении Нефедова

Недавно главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова уволили, но до сих пор не нашли ему замену. В "Слуге народа" считают, что Нефедову не удалось "потянуть огромного коррупционного монстра".

Глава фракции "Слуга народа" высказал свое мнение относительно увольнения Нефедова в интервью НВ. Он считает, что Максим Нефедов привык к светлым людям в своем окружении, а на таможне попал в токсичную среду, и она его сожрала.

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По словам Арахамия, Максим Нефедов провалил выполнение таможенного плана.

Я люблю Макса, он мой друг, я считаю, что он сделал огромную работу в ProZorro, но он не рассчитал свои силы и не потянул такого огромного коррупционного монстра, как таможня,

– добавил он.

Политик отметил, что оппозиция все время говорит о 60-миллиардном разрыве в бюджете, "который существовал еще до коронавируса". Давид Арахамия считает, что это произошло из-за таможни.

"Действительно, у Макса есть объективные аргументы, почему так произошло. Это и курс гривны: в бюджете он был заложен 27, а по факту оказался 25,5. Также сокращалось развитие промышленности, а к промышленности были привязаны энергоносители, которые импортируем и соответственно от них идут таможенные платежи", – пояснил глава президентской фракции.

Он отметил, что объем импорта в целом сократился, но контрабанду остановить не удалось.

Что известно об увольнении Максима Нефедова

На внеочередном заседании Кабмина 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

В тот же день депутаты создали временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Временным исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы стал Игорь Муратов.

Экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы.

По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".

Все, что известно о Максиме Нефедова – читайте в материале 24 канала.