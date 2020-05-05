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      Он не потянул огромного коррупционного монстра, – Арахамия об увольнении Нефедова

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      Арахамия прокомментировал увольнение Нефедова
      Арахамия прокомментировал увольнение Нефедова / 24 канал

      Недавно главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова уволили, но до сих пор не нашли ему замену. В "Слуге народа" считают, что Нефедову не удалось "потянуть огромного коррупционного монстра".

      Глава фракции "Слуга народа" высказал свое мнение относительно увольнения Нефедова в интервью НВ. Он считает, что Максим Нефедов привык к светлым людям в своем окружении, а на таможне попал в токсичную среду, и она его сожрала.

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      По словам Арахамия, Максим Нефедов провалил выполнение таможенного плана.

      Я люблю Макса, он мой друг, я считаю, что он сделал огромную работу в ProZorro, но он не рассчитал свои силы и не потянул такого огромного коррупционного монстра, как таможня,
      – добавил он.

      Политик отметил, что оппозиция все время говорит о 60-миллиардном разрыве в бюджете, "который существовал еще до коронавируса". Давид Арахамия считает, что это произошло из-за таможни.

      "Действительно, у Макса есть объективные аргументы, почему так произошло. Это и курс гривны: в бюджете он был заложен 27, а по факту оказался 25,5. Также сокращалось развитие промышленности, а к промышленности были привязаны энергоносители, которые импортируем и соответственно от них идут таможенные платежи", – пояснил глава президентской фракции.

      Он отметил, что объем импорта в целом сократился, но контрабанду остановить не удалось.

      Что известно об увольнении Максима Нефедова

      • На внеочередном заседании Кабмина 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
      • В тот же день депутаты создали временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
      • Временным исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы стал Игорь Муратов.
      • Экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
      • Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы.
      • По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".

      Все, что известно о Максиме Нефедова – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Слуга народа Контрабанда Коррупция Давид Арахамия Государственная таможенная служба Максим Нефедов Новости политики
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