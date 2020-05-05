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      Він не потягнув величезного корупційного монстра, – Арахамія про звільнення Нефьодова

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      Арахамія прокоментував звільнення Нефьодова
      Арахамія прокоментував звільнення Нефьодова / 24 канал

      Нещодавно Кабмін звільнив главу Державної митної служби Максима Нефьодова і досі не знайшов йому заміну. У "Слузі народу" вважають, що Нефьодову не вдалося "потягнути величезного корупційного монстра".

      Глава фракції "Слуга народу" висловив свою думку щодо звільнення Нефьодова в інтерв’ю НВ. Він вважає, що Максим Нефьодов звик до світлих людей у своєму оточенні, а на митниці потрапив у токсичне середовище, і воно його зжерло.

      Дізнайтеся більше Пошук винних і відсутність політичних компромісів: Нефьодов розповів деталі свого звільнення

      За словами Арахамії, Максим Нефьодом провалив виконання митного плану. 

      Я люблю Макса, він мій друг, я вважаю, що він зробив величезну роботу в ProZorro, але він не розрахував свої сили і не потягнув такого величезного корупційного монстра, як митниця,
      – додав він.

      Політик зауважив, що опозиція весь час говорить про 60-мільярдний розрив у бюджеті, "який існував ще до коронавірусу". Давид Арахамія вважає, що це сталося через митницю.

      "Дійсно, у Макса є об'єктивні аргументи, чому так сталося. Це і курс гривні: в бюджеті він був закладений 27, а за фактом виявився 25,5. Також скорочувався розвиток промисловості, а до промисловості були прив’язані енергоносії, які імпортуються, і відповідно від них йдуть митні платежі", – пояснив глава президентської фракції.

      Він наголосив, що обсяг імпорту в цілому скоротився, але контрабанду зупинити не вдалося.

      Що відомо про звільнення Максима Нефьодова

      • На позачерговому засіданні Кабміну 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.
      • Того ж дня депутати створили тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
      • Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби став Ігор Муратов.
      • Есміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.
      • Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби.
      • За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".

      Все, що відомо про Максима Нефьодова – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Слуга народу Контрабанда Корупція Давид Арахамія Державна митна служба Максим Нефьодов Новини політики
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