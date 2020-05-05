Він не потягнув величезного корупційного монстра, – Арахамія про звільнення Нефьодова

Нещодавно Кабмін звільнив главу Державної митної служби Максима Нефьодова і досі не знайшов йому заміну. У "Слузі народу" вважають, що Нефьодову не вдалося "потягнути величезного корупційного монстра".

Глава фракції "Слуга народу" висловив свою думку щодо звільнення Нефьодова в інтерв’ю НВ. Він вважає, що Максим Нефьодов звик до світлих людей у своєму оточенні, а на митниці потрапив у токсичне середовище, і воно його зжерло.

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За словами Арахамії, Максим Нефьодом провалив виконання митного плану.

Я люблю Макса, він мій друг, я вважаю, що він зробив величезну роботу в ProZorro, але він не розрахував свої сили і не потягнув такого величезного корупційного монстра, як митниця,

– додав він.

Політик зауважив, що опозиція весь час говорить про 60-мільярдний розрив у бюджеті, "який існував ще до коронавірусу". Давид Арахамія вважає, що це сталося через митницю.

"Дійсно, у Макса є об'єктивні аргументи, чому так сталося. Це і курс гривні: в бюджеті він був закладений 27, а за фактом виявився 25,5. Також скорочувався розвиток промисловості, а до промисловості були прив’язані енергоносії, які імпортуються, і відповідно від них йдуть митні платежі", – пояснив глава президентської фракції.

Він наголосив, що обсяг імпорту в цілому скоротився, але контрабанду зупинити не вдалося.

Що відомо про звільнення Максима Нефьодова

На позачерговому засіданні Кабміну 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.

Того ж дня депутати створили тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби став Ігор Муратов.

Есміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.

Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби.

За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".

Все, що відомо про Максима Нефьодова – читайте у матеріалі 24 каналу.