"Он очень грешный", – Бессмертный о предстоятеле Киево-Печерской лавры

В пятницу, 30 ноября, Служба безопасности Украины проводила следственные действия по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Обыск проходил в рамках дела о нарушении равноправия граждан в зависимости от их отношения к религии и разжигании межконфессиональной розни.

Эту ситуацию в прямом эфире 24 канала прокомментировал украинский политик Роман Бессмертный.

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По его словам, украинцам стоит научиться смотреть на священнослужителя как на человека в рясе, а не как на посланца Бога.

Всем давно известно, что митрополит Павел не просто грешен, а очень грешен,

– отметил политик.

Он подчеркнул, что СБУ должна действовать: если представители духовенства грешат и совершают правонарушения, то они должны отвечать перед законом.

Не имеет значения, где есть коррупция – в государстве, в партии, в общественной организации, или в церкви. Все перед законом равны,

– убежден Бессмертный.

"Митрополит Павел – человек, но в рясе. А человек грешен", – подытожил нардеп.

Наместник киевской Лавры митрополит Павел

Что известно про предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла?

Сперва священнослужитель стал скандальноизвестным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, за что митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес". Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удален из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – у РПЦ и передать ее новой Поместной церкви. Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, за что митрополит и попал в список сайта "Миротворец".