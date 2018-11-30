"Він дуже грішний", – Безсмертний про предстоятеля Києво-Печерської лаври

У п’ятницю, 30 листопада, Служба безпеки України проводила слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Обшук відбувався у межах справи про порушення рівноправності громадян залежно від їх ставлення до релігії та розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Цю ситуацію в прямому ефірі 24 каналу прокоментував український політик Роман Безсмертний.

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За його словами, українцям варто навчитись дивитися на священнослужителя як на людину в рясі, а не як на посланця Бога.

Всім давно відомо, що митрополит Павло не просто грішний, а дуже грішний,

– зазначив політик.

Він наголосив, що СБУ повинна діяти: якщо представники духівництва грішать й здійснюють правопорушення, то вони мають відповідати перед законом.

Не має значення, де є корупція – в державі, в партії, в громадській організації, чи в церкві. Всі перед законом є рівними,

– переконаний Безсмертний.

"Митрополит Павло – людина, але в рясі. А людина є грішна", – підсумував нардеп.



Намісник київської Лаври митрополит Павло

Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла?Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів та небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".



Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".