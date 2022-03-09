Они будут гореть в аду, – мэр Мариуполя об ужасном обстреле больницы

Российские войска сознательно обстреляли больницу и роддом в Мариуполе. Циничный и подлый удар оккупантов прокомментировал мэр города Вадим Бойченко.

Сегодня произошло тотальное зло

Он заявил, что авиаудар никак нельзя объяснить. По словам Бойченко, Россия устроила геноцид на территории Украины.

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"Они хотели отобрать жизнь наших детей, наших женщин, наших врачей, которые уже 14 дней войны борются за жизнь каждого ребенка, попавшего под обстрелы вражеских орудий", – отметил Бойченко.

Мэр Мариуполя призвал западных партнеров закрыть небо над Украиной, ведь украинцев – убивают.

Бойченко добавил, что Украина будет стоять до конца, а террористы будут гореть в аду.

Я уверен, что придет время, когда все эти оккупанты будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге. И это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть в аду. Я в этом не сомневаюсь,

– сказал мэр.

Смотрите видеообращение Бойченко

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