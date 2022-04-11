Советник главы ОП отметил, что граждане РФ "считают себя оскорбленными всеми, кроме Бога, который должен им дать возможность доказать всему миру, что они чемпионы". Об этом чиновник сказал в эфире одного из каналов.

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Это глубинная родовая травма, которую невозможно перевернуть. 90% населения России – это агрессивная группа, которая испытывает только агрессию по отношению к окружающему миру,

– сообщил Михаил Подоляк.

По его словам, Россия может изменить структуру власти, ключевых людей и ключевых топ-менеджеров в государстве. Однако она не изменит своего внутреннего содержания.

Украина и Россия не являются друзьями

Советник главы ОП объяснил, что к этому необходимо относиться объективно и не заигрывать с РФ.

Мы должны иметь четкую идеологическую и территориальную границу. Мы должны понимать, что эти люди по своей ментальности и культурной идентичности на нас не похожи,

– указал чиновник.

"Мы действительно проевропейские с точки зрения ценностей, мы готовы говорить о свободных рамках. Россия же ментально другая, она хочет жить в тоталитарных и авторитарных системах – это ее выбор", – отметил Михаил Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что украинцы с россиянами не являются друзьями. Нам нужно иметь максимально холодные отношения, а также жесткие, жесткие границы. Тогда, по его словам, у украинского народа не будет проблем.

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