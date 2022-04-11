Радник глави ОП зазначив, що громадяни РФ "вважають себе ображеними всіма, окрім Бога, який повинен їм дати можливість довести всьому світу, що вони чемпіони". Про це посадовець сказав у ефірі одного з телеканалів.

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Це глибинна родова травма, яку неможливо перевернути. 90% населення Росії – це агресивна група, яка відчуває лише агресію щодо навколишнього світу,

– повідомив Михайло Подоляк.

За його словами, Росія може змінити структуру влади, ключових людей і ключових топменеджерів у державі. Однак вона не змінить свій внутрішній зміст.

Україна та Росія не є друзями

Радник очільника ОП пояснив, що до цього необхідно ставитися об'єктивно та не загравати з РФ.

Ми маємо мати чіткий ідеологічний і територіальний кордон. Ми маємо розуміти, що ці люди по своїй ментальності та культурній ідентичності на нас не схожі,

– вказав посадовець.

"Ми дійсно проєвропейські з точки зору цінностей, ми готові говорити про вільні рамки. Росія ж ментально інша, вона хоче жити у тоталітарних і авторитарних системах – це її вибір", – зазначив Михайло Подоляк.

Посадовець наголосив, що українці з росіянами не є друзями. Нам потрібно мати максимально холодні відносини, а також чіткі, жорсткі кордони. Тоді, з його слів, українського народу не буде проблем.

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