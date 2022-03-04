Они "храбро" набегали на Николаев, но были накрыты "Градами", – Арестович об оккупантах

Уже 9 день наши военные дают достойный отпор оккупантам. 3 марта россияне "храбро" набегали на Николаев, но там их встретили украинские воины с "Градами".

России продолжает уничтожать украинские города. Оккупанты думали, что в Украине их гостеприимно встретит гражданское население, однако встретили сильное сопротивление от украинских военных и мирных граждан.

Важно На сегодняшний день нет угрозы прямого вторжения с белорусской стороны, – Подоляк

Несмотря на это, российское нашествие продолжает бомбить наши города. 3 марта войска оккупантов пытались прорваться в Николаев и Николаевскую область. Целый день они "набегали" на эти территории, а затем наши военные загнали противников в ловушку и накрыли "Градами".

Арестович подчеркнул, что так будет с продвигающимися не только там, но и другими территориями.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!