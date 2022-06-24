Нужно всех возвращать домой, они ведь не могут находиться в русском плену. Все видели, в каком состоянии вернулись Тайра. Об этом 24 канала рассказала сестра начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич.
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Она отметила, что защитники из "Азовстали" более 2-х месяцев были без нормальной еды, без сна и без лекарств.
Они из одного ада попали в другой. Это очень важно сейчас вернуть их домой,
– акцентировала Сандра Кротевич.
Кроме того, сестра бойца рассказала, когда защитники были на "Азовстале", их родственники просили Турцию и другие страны помочь провести процедуру экстракции. К примеру, вывести их кораблями. Однако Россия отказывалась и не шла на разговор. Для страны-агрессорки было очень важно взять в плен защитников Мариуполя.
"Им (российским властям – 24 канал) очень важно показать эту картинку своему народу. То есть то, чего они желали, – они это получили", – отметила Сандра Кротевич.
По ее словам, сейчас Турция и другие европейские страны должны взять на себя ответственность быть такими же смелыми, как наши защитники, и найти способ, как их вернуть домой.
Смотрите полное видео с сестрой заместителя командира полка "Азов":
Последние новости о защитниках Мариуполя
- Родственники находившихся на "Азовстале" пленных рассказали, что сомневаются, что МККК присутствует в колонии, где сейчас содержат украинцев. Объясняют это тем, что на кадрах, опубликованных российскими медиа, видно, как истязают украинских военных.
- Большинство защитников Мариуполя находятся в Оленовке на оккупированной территории. Однако некоторых оттуда вывозят для проведения "следственных действий". Таким образом, глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал слухи, что командиров Мариупольского гарнизона вывезли в Москву.
- Сейчас все работают, чтобы героические защитники Мариуполя из "Азовстали" вернулись живыми в Украину. Их спасение – это не предательство, не сдача в плен, а эвакуация. Непосредственно будет обмен пленными, и Украина готовится к этому – рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.