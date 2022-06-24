Нужно всех возвращать домой, они ведь не могут находиться в русском плену. Все видели, в каком состоянии вернулись Тайра. Об этом 24 канала рассказала сестра начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич.

Важно Российский флот вывел из Севастополя 6 кораблей-ракетоносцев: 5 из них готовы к ударам по Украине

Она отметила, что защитники из "Азовстали" более 2-х месяцев были без нормальной еды, без сна и без лекарств.

Они из одного ада попали в другой. Это очень важно сейчас вернуть их домой,

– акцентировала Сандра Кротевич.

Кроме того, сестра бойца рассказала, когда защитники были на "Азовстале", их родственники просили Турцию и другие страны помочь провести процедуру экстракции. К примеру, вывести их кораблями. Однако Россия отказывалась и не шла на разговор. Для страны-агрессорки было очень важно взять в плен защитников Мариуполя.

Экстракция предполагает перемещение людей из подконтрольной врагу территории в безопасную зону. Она не имеет ничего общего со сдачей в плен – это радикально другое дело.

"Им (российским властям – 24 канал) очень важно показать эту картинку своему народу. То есть то, чего они желали, – они это получили", – отметила Сандра Кротевич.

По ее словам, сейчас Турция и другие европейские страны должны взять на себя ответственность быть такими же смелыми, как наши защитники, и найти способ, как их вернуть домой.

Смотрите полное видео с сестрой заместителя командира полка "Азов":

Последние новости о защитниках Мариуполя