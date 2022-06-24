Как сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, известно, что 5 из шести кораблей готовы ударить по Украине.

Важно Есть определенные проблемы в экипаже, – Братчук о десантных кораблях России возле Одессы

По словам Братчука, эти 5 кораблей-ракетоносцев подстерегают в северо-западном направлении.

Какая ситуация в Одесской области

Глава Одесской ОВА похвастался, что украинские бойцы нанесли 5 ударов врагу, нанеся большие потери противнику. В общей сложности ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги.

После освобождения временно оккупированных территорий, в частности, Херсона, Одесская область поддержит соотечественников необходимым количеством зерновых культур. Держим строй и вместе к победе,

– подчеркнул Братчук.

Кафиры страдают от шторма

По данным ОК "Юг", по состоянию на 24 июня в северо-западной части Черного моря сильно штормит. Это заставляет врагов время от времени укрываться в пунктах базирования. Сейчас на устойчивость к морской болезни испытания подвергаются экипажу 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей.

Угроза ракетных ударов сохраняется

В оперативном командовании "Юг" отмечают, что угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключает удары и с временно оккупированных территорий Крыма и Херсона. Также для ударов по Украине враг может использовать стратегическую авиацию.

Шторм может притащить морские мины к берегу

Хотя штормовая погода несколько качает корабли российских захватчиков, в то же время растет риск того, что акваторией могут дрейфовать морские мины.

Поэтому помните и учитывайте опасность, содержащуюся в прибрежных водах и побережье всего Южного региона. Не пренебрегайте правилами действий во время воздушных тревог, предупреждениями и запретами, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней.

– отметили в ОК "Юг".

Интересно! По состоянию на 22 июня в акватории Черного моря находились 5 ракетных кораблей . Кроме того, там сосредоточены 3 больших десантных корабля и подводная лодка. Украинцы были предупреждены об угрозе ракетных ударов. Корабли, ВДК и подлодку несут 44 крылатые ракеты.

Известно, что в планах захватчиков – взорвать десант для захвата Одессы. В то же время у россиян нет такой возможности.

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