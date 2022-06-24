Как сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, известно, что 5 из шести кораблей готовы ударить по Украине.
Важно Есть определенные проблемы в экипаже, – Братчук о десантных кораблях России возле Одессы
По словам Братчука, эти 5 кораблей-ракетоносцев подстерегают в северо-западном направлении.
Какая ситуация в Одесской области
Глава Одесской ОВА похвастался, что украинские бойцы нанесли 5 ударов врагу, нанеся большие потери противнику. В общей сложности ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги.
После освобождения временно оккупированных территорий, в частности, Херсона, Одесская область поддержит соотечественников необходимым количеством зерновых культур. Держим строй и вместе к победе,
– подчеркнул Братчук.
Кафиры страдают от шторма
По данным ОК "Юг", по состоянию на 24 июня в северо-западной части Черного моря сильно штормит. Это заставляет врагов время от времени укрываться в пунктах базирования. Сейчас на устойчивость к морской болезни испытания подвергаются экипажу 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей.
Угроза ракетных ударов сохраняется
В оперативном командовании "Юг" отмечают, что угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключает удары и с временно оккупированных территорий Крыма и Херсона. Также для ударов по Украине враг может использовать стратегическую авиацию.
Шторм может притащить морские мины к берегу
Хотя штормовая погода несколько качает корабли российских захватчиков, в то же время растет риск того, что акваторией могут дрейфовать морские мины.
Поэтому помните и учитывайте опасность, содержащуюся в прибрежных водах и побережье всего Южного региона. Не пренебрегайте правилами действий во время воздушных тревог, предупреждениями и запретами, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней.
– отметили в ОК "Юг".
Известно, что в планах захватчиков – взорвать десант для захвата Одессы. В то же время у россиян нет такой возможности.