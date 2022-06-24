Як повідомив голова Одеської ОВА Сергій Братчук, відомо, що 5 із шести кораблів готові вдарити по Україні.

Важливо Є певні проблеми в екіпажу, – Братчук про десантні кораблі Росії біля Одеси

За словами Братчука, ці 5 кораблів-ракетоносців чатують в північно-західному напрямку.

Яка ситуація на Одещині

Голова Одеської ОВА похвалився, що українські бійці завдали 5 ударів ворогу, спричинивши великі втрати противнику. Загалом ніч в Одесі і області пройшла під сигнали повітряної тривоги.

Після звільнення тимчасово окупованих територій, зокрема, Херсонщини, Одеська область підтримає співвітчизників необхідною кількістю зернових культур. Тримаємо стрій та разом до перемоги,

– наголосив Братчук.

Окупанти потерпають від шторму

За даними ОК "Південь", станом на 24 червня у північно-західній частині Чорного моря сильно штормить. Тож це змушує ворогів час від часу укриватися в пунктах базування. Наразі на стійкість до морської хвороби випробувань зазнають екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.

Загроза ракетних ударів зберігається

В оперативному командуванні "Південь" наголошують, що загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари й з тимчасово окупованих територій Криму та Херсонщини. Також для ударів по Україні ворог може використовувати стратегічну авіацію.

Шторм може приволочити морські міни до берега

Хоч штормова погода дещо хитає кораблі російських загарбників, разом з цим зростає ризик того, що акваторією можуть дрейфувати морські міни.

Тож пам'ятайте і зважайте на небезпеку, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього Південного регіону. Не нехтуйте правилами дій під час повітряних тривог, попередженнями та заборонами, які у першу чергу спрямовані на збереження ваших життів,

– наголосили в ОК "Південь".

Цікаво! Станом на 22 червня в акваторії Чорного моря перебували 5 ракетних кораблів. Окрім того, там зосереджені 3 великих десантних кораблі та підводний човен. Українців попередили про загрозу ракетних ударів. Кораблі, ВДК та підводний човен несуть 44 крилаті ракети.

Відомо, що у планах загарбників – висадити десант для захоплення Одеси. Водночас наразі росіяни не мають такої можливості.

Що відомо про ліквідацію буксира "Василій Бех": дивіться відео